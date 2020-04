Send til din ven. X Artiklen: Signe Wenneberg: Færre fly på vingerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Signe Wenneberg: Færre fly på vingerne

Klimaaktivist, forfatter og foredragsholder Signe Wenneberg drømmer om mere eftertanke og en ny nøjsomhed efter coronakrisen

Villabyerne - 01. april 2020 kl. 12:30 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Der er næppe nogen tvivl om, at denne tid vil forandre os for altid. Det er et paradigmeskifte, vi står i," skriver Signe Wenneberg til Villabyerne. Indtil nu har hun levet af at rejse rundt i landet og fortælle om sine passioner: Havebrug, bæredygtighed og hverdagsaktivisme. Men lige nu er hun hjemme i lejligheden i Hellerup, hvor hun blogger på livet løs:

Guide til krisetiden For corona-krisen har foreløbig været noget af en omvæltning for den kendte foredragsholder, der bor sammen med den ene af sine to store sønner, som går på Ordrup Gymnasium:

"Han gik hjem fra terminsprøve og kom ikke tilbage, og jeg mistede hele mit indtægtsgrundlag på 48 timer. Jeg lever af at holde foredrag, og alt blev aflyst på to dage," fortæller hun, uden dog at have mistet gejsten:

"Så gik jeg i gang med at skrive på min blog og lavede serien 'Hverdagsaktivistens guide til krisetiden'," siger hun og fortsætter:

"Det er jo sådan, at jeg har skrevet virkelig mange bøger om lige præcis det, folk har brug for at vide nu: Hvordan lever man mere bæredygtigt? Hvordan holder man ferie i Danmark? Hvordan dyrker man haven? Hvordan har man høns og hvordan med de gammeldags husmortips også hvad angår rengøring?"

Alt sammen emner, som lige nu får hendes Instagram-profil til at hitte med mere end 922.000 visninger på en uge:

Mindre forbrug "Jeg har aldrig haft så mange besøgende som nu. Jeg forsøger at svare alle og blive ved med at sende positivitet ud. Det er vigtigt! Vi må holde modet oppe," siger Signe Wenneberg, der faktisk ser på krisen med positive øjne, når det kommer til konsekvenserne for vores kultur:

"Det, vi gjorde før, vil vi ikke gøre i den nye tid. Jeg håber inderligt, at der ikke kommer så mange fly på vingerne igen, at der ikke kommer så meget forbrug af alt muligt billigt bras og billigt tøj i gang igen," siger hun til Villabyerne.

Samfundssind Flere dagen inden det første pressemøde med myndighederne om coronavirus flyttede Signe Wenneberg og hendes bror deres 77-årige mor, som er frisk, men har hjerteproblemer, i sommerhus-karantæne i Tisvilde, hvor Signe Wenneberg for år tilbage byggede verdens første bæredygtige FSC-certificerede træhus:

"Jeg kunne regne ud, at Hellerup, hvor hun bor, er et sted, hvor mange har været på skiferie i Norditalien i uge 7, og mange friske mennesker, der har været på ski, var ude på stationen, ved bageren, i supermarkedet, og jeg ville gerne flytte min mor fra fare," fortæller foredragsholderen, som tror, at coronakrisen får os til at skærpe fokus på vores livsværdier:

"Jeg håber, at dette bliver en meget alvorlig lektie i, hvad vores værdier bør være: Eftertænksomhed. Fællesskab. Samfundssind. Solidaritet. Hjælpsomhed. Bæredygtighed. Nøjsomhed," siger hun og fortsætter:

"Og at leve i pagt med naturen - lytte til den - der hvor vi nu bor på kloden og blive der. Globalisering og uhæmmet rejseri er pludselig ikke så attraktivt mere, vel?"

relaterede links

relaterede artikler