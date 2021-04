Claus Larsen nåede knap to sæsoner i SIF, som han sikrede overlevelse et par gange. Men skovserne har valgt at satse på en ny mand ved roret, hvor assistenttræner Jonathan Nielsen forfremmes til cheftræner.

Siger farvel til cheftræneren

Det har givet ligget i kortene i en tid, at der ikke blev leveret som forventet i Skovshoved. Og givet er det ligeledes, at Claus Larsen, der nu er fortid i SIF, længe har været under pres, netop fordi, han ikke har leveret.

Formand i Skovshoved Fodbold, Jakob Grandahl, sætter på vegne af den samlede sportslige ledelse lidt flere ord på fyringen, som han betoner ikke er en dramatisk afsked.

"Vi har haft flere snakke med Claus gennem foråret, hvor vores ønske var en mere offensiv tilgang. Og reelt blev det nok den berømte dråbe, der flød over, da vi ikke vandt bundbraget ude mod AB Tårnby 2. påskedag (sluttede 2-2, red). Den kamp skulle vi selvfølgelig have haft tre point i, men både i den kamp, og i flere tidligere, har vi i den sportslige ledelse undret os over nogle dispositioner", indleder fodboldformanden.

"Vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget og hellere vide, at vi forsøgte, end ikke, er det vigtigste for os nu ", fortsætter han.

Han, og ledelsen omkring førsteholdet, håber derfor også, at en ny træner kan blive netop det, der skal til, for at skabe mere spilleglæde - og give en synergieffekt på den lidt længere bane.

På den korte bane er målsætningen for Jonathan Nielsen og resten af trænerstaben, at førsteholdet redder livet i anden division.

"Det er i hvert fald den opgave, der skal løses. Og leverer den nye træner, jamen så kan det jo sagtens være, det bliver en længerevarende aftale, vi skal se på", slutter Jakob Grandahl.

Første step i ´'Mission Overlevelse' sker på lørdag, hvor Skovshoved i endnu et veritabelt bundbrag skal i ilden, denne gang mod Slagelse.