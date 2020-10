Artiklen: Sidste chance for at sige farvel til fårene Bernstorffsparken

I denne uge er det sidste chance for at hilse på fårene i Bernstorffsparken. De skal nemlig hjem til gården, inden kulden for alvor sætter ind. Allerede i sidste uge havde de besøg af fåreejeren fra gården Fuglehal i Nordsjælland, da flere af fårene havde behov for en ormekur.