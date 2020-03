Se billedserie På Taffelbay Allé og Viadukt Allé er sammenholdet stærkt. Kun én gang om året kommer det på prøve, og det er til sommerfesten, hvor den årlige tovtrækningskonkurrence mellem de to veje finder sted. Foto fra sidste år: Kathrine Albrechtsen

Sidste års vindere af Årets Bedste Naboskab: "Vi er jo bare en lille landsby med en masse almindelige mennesker"

Taffelbay Allé og Viadukt Allé har lave hække og højt til loftet, og det sikrede sidste sommer kvarteret titlen som 'Årets Bedste Naboskab'

Villabyerne - 13. marts 2020 kl. 11:04 Af Signe Haahr Pedersen

Gentoftes Christania, kommunens bedst bevarede hemmelighed, ViaTaf. Kært kvarter har mange navne, og sidste sommer føjede Taffelbay Allé og Viadukt Allé endnu en titel til samlingen, da de blev kåret til 'Årets Bedste Naboskab' i Gentofte Kommune. "Folk var helt vildt glade. Der gik jo tre minutter fra, vi blev ringet op til, der stod 50 mennesker ude på vejen," husker Signe Bruun, der har været en del af nabolaget i snart syv år. "Vi har det samme, som man i gamle dage havde i en lille landsby. Det giver en tryghed i din dagligdag, at du ved, du har et netværk helt tæt på. Det dér med, at hvis nu børnene er alene hjemme og låser sig ude - så er det ikke sådan, at de ikke ved, hvor de skal gå hen."

ViaTaf smeltede da også dommernes hjerter med deres evne til at mødes på tværs af generationer, deres mange sociale sammenkomster og charmen ved, at både hunde og høns løber frit mellem husene.

"For os tror jeg egentlig ikke, det var gevinsten (et gavekort til en vejfest, red.), der var det primære," siger Signe Bruun og fortsætter:

Har I kommunens bedste naboskab? Konkurrencen om at blive Årets Bedste Naboskab er gået i gang.

For at deltage i konkurrencen skal I skrive en A4-side, hvor I fortæller, hvorfor I har et særligt naboskab på villavejen eller i opgangen.

Kom gerne med masser af gode eksempler.

Indstillingen sendes til villabyerne.red@sn.dk og mærkes med ’Årets Bedste Naboskab’ i emnefeltet.

Vi skal bede om at få jeres indstillinger til konkurrencen senest fredag den 4. april kl. 12. Vi glæder os meget til at høre fra jer!

PS. Tidligere deltagere (bortset fra vinderne) er velkomne til at stille op igen. Konkurrencen om at blive Årets Bedste Naboskab er gået i gang. "Det var mere den dér anerkendelse af, at vi gør det rigtige, og vi føler også, at vi gør det rigtige. Folk vil gerne det her fællesskab. Og det giver da lidt ekstra fællesskab, at: JA, vi vandt fandeme."

Var ikke unikke Da ViaTaf-folket meldte sig til konkurrencen, var de rimelig kålhøgne.

"Vi var så overbeviste om, at vi var helt unikke, og at det bare ville blive en "walk in the park" at vinde," fortæller Lene Raben, der har boet her i 20 år.

"Men så da alle de andre artikler med de andre kandidater kom, sagde vi: Gud, hvordan kan de også have det sådan? Og det er den rigtige følelse at have omkring det, synes jeg," siger hun, og Signe Bruun giver hende ret.:

"Det er nemlig en rigtig god pointe. Vi fik enormt meget øjnene op for, at vi ikke er unikke. Og det er jo godt, at vi ikke er det. Det er faktisk enormt fedt at se, at der faktisk er så mange steder, hvor man kan det her. For det er ikke noget, man sådan lige hører om, medmindre man bor i kvarteret."

Hiver hinanden op Det er heller ingen hemmelighed, at der var tæt løb blandt de fire nominerede.

Tak til sponsorerne Årets Bedste Naboskab er en konkurrence, som sker i samarbejde med Nordea (filialerne Hellerup og Charlottenlund) og Danbolig.

Nordea og Danbolig sponsorerer konkurrencens præmie - et gavekort til en nabofest på 10.000 kroner.

Og repræsentanter fra Danbolig og Nordea sidder med i dommerpanelet, når den endelige vinder af konkurrencen skal findes. Der var Herredsvej i Vangede, hvor beboerne blandt andet er fælles om deres helt egen gymnastikforening og en traktor ved navn Leyla.

Så var der seniorandelsforeningen på Skjoldagervej i Gentofte, hvor venskaber gror ud af sangaftener, strikkeprojekter og masser af udflugter.

Og sidst men ikke mindst var der Torkel Badens Vej i Hellerup, hvor man dyrker hverdagens poesi med talrige traditioner centreret omkring vejens navnefar Torkel Baden.

"Vi var dybt imponerede over de andre og blev meget inspireret af dem. Det var nogle værdige modstandere, og det var fedt at se. Fordi vi bliver kun bedre i kommunen ved at hive hinanden op," siger Signe Bruun, der håber, at årets udgave af konkurrencen lokker endnu flere af kommunens villaveje og opange til at fortælle om deres hverdagsfællesskaber:

"Vi vil gerne udfordre folk i år. Vi vil gerne blive inspirerede af, hvad andre kan. Lad os gøre Gentofte kendt for, at vi er andet end alle klichéerne. For vi er jo bare en lille landsby med en masse almindelige mennesker."