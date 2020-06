Sex i bil - det gav ballade

Søndag eftermiddag kom det til tumult på Lille Strandvej i Hellerup, da et par blev bedt om at finde et andet sted til deres fysiske aktiviteter

Omkring klokken 16.35 indløb der flere anmeldelser til Nordsjællands Politi om uro på Lille Strandvej, idet flere personer var oppe at toppes.

En patrulje kørte til stedet, hvor alle parterne dog ikke længere var på stedet.

Der var umiddelbart opstået en uoverensstemmelse mellem to unge mænd og et par i en bil, da mændene havde henvendt sig til parret for at gøre dem opmærksomme på, at man udefra kunne se, at de havde gang i fysisk kontakt af meget intim karakter, og at det nok var en god ide at stoppe med det.