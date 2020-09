Sensommerhygge hos natugleparret i Jægersborg Dyrehave

Efter at have brugt de mørke timer til musejagt, har natuglerne brug for at hvile ud om dagen, hvor de for det meste sidder helt stille med lukkede øjne i deres hul i et gammelt træ. Det gælder også parret her i Jægersborg Dyrehave.