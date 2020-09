Seniorfilmklub holder åbent hus i Gentofte Kino

Onsdag 9. september byder Filmklubben Charlotte på en gratis forestilling og et glas vin

Det var et hårdt slag for den nye ejer af Gentofte Kino, Sune Thomsen - og for Gentoftes seniorklub Charlotteklubben - da samfundet blev ramt af virus i foråret.