Semilokal duo udgiver single før debut-EP

Singlen 'Take You Home' kalder duoen selv "en powersang med et kækt tema og stemningen af frihed og gadedrengeløb" i en pressemeddelelse.

De to sangskrivere, Karl Roos og Frederik Damhus, mødtes tilfældigt på en sang­skrivercamp i Berlin i 2013. De havde egentlig hørt om hinanden før gennem deres fælles veninde, der utallige gange havde opfordret dem til at slå guitarer og sangstemmer sammen. Af uransagelige årsager skulle de dog til Berlin for at mødes på trods af, at de har mindre end 10 kilometer mellem sig til hverdag. jbl