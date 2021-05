Artiklen: Seks stjerner: Museum genåbner med et brag af en øjenåbner

Seks stjerner: Museum genåbner med et brag af en øjenåbner

Anmeldelse: Med imponerende 100 værker af multikunstneren Vilhelm Bjerke Petersen under titlen 'Alt er tegn' genåbner Øregaard Museum

At dømme efter antallet af nekrologer efter Vilhelm Bjerke Petersens død den 13. september 1957 (født 24. december 1909) skulle man tro, at han var glemt i Danmark.

En del af forklaringen er nok, at Bjerke Petersen i 1944 gennem sin kunst bød nazisterne trods og derfor måtte flygte med sin familie til Sverige, hvor han levede resten af sit liv.

Vilhem Bjerke Petersens far, den visionære og kunstkritiske historiker Carl V. Petersen, havde qua sin kunsthistoriske indsigt og, lidt ironisk, på trods af sin stilling som direktør for den bedagede Hirschsprungs Samling, virkelig fingeren på pulsen, når det gjaldt den internationale kunst, de franske impressionister og Cézanne.

Han var tilmed en af de stærkeste støtter for det danske kubistiske gennembrud i 1918 med kunstnere som Vilhelm Lundstrøm, Olaf Rude, Jais Nielsen og William Scharff.

Ikke mærkeligt, at sønnike Vilhelm blev kunstinteresseret og byggede sig et skur i haven, hvor han kunne eksperimentere med maleri og skulptur.

Opholdet på Bauhaus blev en øjenåbner for Bjerkes forhold til den abstrakte kunst, kunstnerisk, teoretisk og filosofisk.

Tre faser i hans virke Bjelkes kunstneriske virke faldt i tre faser: Den tidlige abstrakte form i starten af 1930'erne med enkelte genkendelige symboler: Cirklen, linjen, punktet og trekanten, over en "psykofotografisk" figurativ surrealistisk periode 1935-1945, til en tilbagevenden til et konkret abstrakt geometrisk formsprog, som Bjerke kaldte "originisme".

I 1934 stiftede Bjerke sammen med malerne Ejler Bille, Richard Mortensen og billedhuggeren Sonja Ferlov den abstrakt-surrealistiske gruppe 'Linien', der med sin dyrkelse af det fladebetonede maleri med abstrakte symbolske former brød med det i tiden fremherskende danske naturalistiske maleri.

Samarbejdet fik dog en brat ende, fordi Bjerke i sin kunst og kunstteoretiske tilgang konkretiserede drømme og tanker, mens Mortensen og Bille fortsatte med at symbolisere sindet og fantasien.

Voksende interesse for Dali Bruddet med 'Linien' i slutningen af 1934 skyldtes bl.a. Bjerkes voksende interesse for Salvador Dalis figurative surrealisme, psykoanalysen, underbevidstheden og seksualiteten.

Bjerkes kunstteoretiske forfatterskab er værd at fremhæve (ligger til beskuelse i museets montre), og tilmed hans deltagelse i en række internationale surrealistiske udstillinger i London 1926 og Paris 1938.

Sine sidste år, inden sin alt for tidlige død som 48-årig (hjertelidelse), vendte Bjerke, efter et års ophold i New York, tilbage til udstillingen 'Linien II' sammen med Richard Mortensen, Sonja Ferlov Mancoba og Robert Jacobsen med værker, hvor han genoptog arbejdet med det konstruktive maleri, som han kort tid havde arbejdet med i 1930'ernes begyndelse.