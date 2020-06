Sehr gut: Sprog i gymnasiet åbner døre til Tyskland

Med certifikatet i hånden får de adgang til at studere på universitetet og arbejde i de tysktalende lande efter deres gymnasietid. B2-prøven ligger på tredjehøjeste niveau af i alt seks og åbner derfor døre for rigtig mange muligheder både i Tyskland, Schweiz og Østrig.

Uta Sterr-Sørensen, der er Goethe Instituttets konsulent for sprogafdelingen, fortæller, at hun er yderst imponeret over resultaterne, da det er sjældent hun oplever, at så mange kommer igennem så omfattende en test på deres niveau.