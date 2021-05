Se video og galleri: Gentofte har fået ny borgmester

Lidt sjovere end at være ingeniør og sidde foran en computer hele dagen og så gå hjem og se Lykkehjulet om aftenen.

Sådan sammenfattede Hans Toft - med vanlig jysk lune - selv sit virke som Gentoftes borgmester gennem de seneste 28 år.

Hans Toft kaldte det et stort privilegium, at han har været i tæt kontakt med alle Gentoftes borgere, og han lagde derfor heller ikke skjul på, at jobbet i de seneste 15 måneder - med de mange coronarestriktioner - ikke har været lige så sjovt som i de første 27 år.