Se billedserie Fundamentet for vindfløjen, der alene vejer cirka 100 kg, hænger klar i en kran til de to smede, der er på vej op med en lift.

Send til din ven. X Artiklen: Se stort galleri og flere videoer: Kirke fik endelig sin vindfløj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se stort galleri og flere videoer: Kirke fik endelig sin vindfløj

Vi fulgte arbejdet på tæt hold, da Ordrup Kirke onsdag eftermiddag fik sit nye vartegn. "Kirken står som en helhed nu," sagde den lykkelige arkitekt

Villabyerne - 09. juni 2021 kl. 16:26 Af Jesper Bjørn Larsen (tekst og fotos) Kontakt redaktionen

"Jeg er meget godt tilfreds. Den skal nok sidde der de næste 100 år," smiler smedemester Palle Jensen. Han står på pladsen foran Ordrup Kirke og beundrer kirkens nye vindfløj, som han netop har monteret sammen med sin kollega Thomas Hutters.

Læs også: Ordrup Kirke er bragt tilbage til sin oprindelige stand

"Vi er vant til at lave karruseller på Dyrehavsbakken, men det er første gang, vi har arbejdet med bladguld, og det blev en halvdyr omgang for mig. For under arbejdet kom en svend til at røre ved bladguldet, og så skulle det hele have en ny omgang," griner han, mens han tørrer sveden af panden.

Bladguld kan ikke tåle mødet med en stor, olieret smedelab, men det lille uheld i arbejdsprocessen kan ikke for alvor ødelægge Palle Jensens gode humør. Slet ikke, når han i det blændende solskin betragter frugten af flere måneders koncentreret arbejde.

"Så ved vi det til en anden gang," nøjes han med at konstatere med et skævt smil.

Nøjagtig som originalen Smedearbejdet har været koordineret tæt med arkitekt Sven Felding, der har været knyttet til Ordrup Kirke i 35 år. Bevæbnet med de præcise tegninger fra kirkens oprindelige arkitekt Hans J. Holm, har han været i stand til at sikre, at vindfløjen blev nøjagtig som den, der sad på kirken, da den stod færdig i 1876.

Sognepræst Jens Bærentzen fortæller om den nye vindfløj Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Sognepræst Jens Bærentzen fortæller om den nye vindfløj her i stedet De har drøftet dimensioneringen af jern, kvaliteten af stålet, alle samlinger, overfladebehandlingen, ja alle detaljer er blevet minutiøst gennemgået.

"Kirken står som en helhed nu. Vindfløjen står som et lille spir, jeg er meget lykkelig. Vi har simpelthen været så heldige med smeden, han har været meget dygtig og samvittighedsfuld," smiler Sven Felding, som vil fejre det med bobler i aften.

Lykkelig ser også sognepræst Jens Bærentzen ud til at være. Han er først og fremmest virkelig glad for, at det lykkedes at få en vindfløj til kirken. Det skyldes ene og alene en rundhåndet donation fra en velgører, der ønsker at være anonym.

"Det er en familie i sognet, men de ønsker ikke opmærksomhed omkring dem selv. Vi er meget taknemlige, for hvis ikke vedkommende havde meldt sig på banen, havde vi ikke haft råd," fortæller Jens Bærentzen.

Prisen for vindfløjen er en hemmelighed, for det er den anonyme donor, der selv har entreret med Smedemester Palle Jensen, men det vil ikke være helt ukvalificeret at skyde på en pris i omegnen af 100.000 kr. Det er i hvert fald den pris, menighedsrådet tidligere har regnet sig frem til.

Mange små bække Kirken har for nylig været gennem en omfattende renovering af tage og spir, et arbejde, der samlet beløbede sig til omkring 5 millioner kroner, men kirken valgte med vilje ikke at søge om midler til den nye vindfløj ad de officielle kanaler.

"Det er jo lidt et luksusprojekt, som man ikke skal bruge offentlige midler til. Men det har varmet os meget at se, hvor mange, der har ønsket at støtte kirken," siger Jens Bærentzen med henvisning til de 16.000 kr., der kom ind via en indsamling i sognet. De penge er brugt til leje af lift og til at betale for lidt murerarbejde. Og vil nok også kunne forsøde kirkekaffen med lidt bobler på søndag, hvor den nye vindfløj vil blive fejret efter gudstjenesten kl. 10.30.

De to smede færdiggør opsætningen af vindfløjen Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Smedene sætter det sidste af vindfløjen på her i stedet Ingen ved i øvrigt, hvornår den oprindelige vindfløj forsvandt, men den mest plausible teori er, at den blev ødelagt på grund af afbrænding af tørv i de to verdenskrige.

"Man har formentlig vurderet på et tidspunkt, at den var farlig, og derfor har man pillet den ned," siger Sven Felding, der lige som smeden gætter på, at den nye vindfløj nok skal holde op mod 100 år. Mest af alt, fordi skorstenen, den sidder på, ikke længere bliver brugt.

En flot balance Medlem af menighedsrådet og næstformand i kirkeudvalget, Finn Holm-Jørgensen, ser også utrolig glad ud, idet han betragter den igangværende montering.

"Det giver en flot balance. Det er som om, at tårnene nu har en slags kunstnerisk modspil."

Sven Felding nikker. "Det betyder først og fremmest, at kirken nu fremstår, som den gjorde ved sin indvielse i 1876," siger han.

"Ja, vi kan da godt sige, vi har gjort kirken færdig nu, ikke," smiler Jens Bærentzen. Og han tilføjer så: "Vi har gjort vores for at sikre Ordrups skyline."

Vi spørger sognepræsten, hvilken rolle kirkens æstetik spiller.

"Det er da vigtigt med en smuk kirke. Det fryder os bare at se på den, så det æstetiske spiller en rolle. Når nu resten af kirken er blevet så flot, så sætter vi prikken over i'et med vindfløjen. En meget fornem prik."