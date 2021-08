Se billedserie OL-guldvinder Viktor Axelsen, der til daglig spiller og træner i Skovshoved IF, blev tirsdag fejret på Gentofte Rådhus. Foto: Joachim Christensen

Se stort galleri: Viktor Axelsen hyldet på Gentofte Rådhus

SIF er blevet kimet ned af forældre, der gerne vil melde deres børn til badminton, siden Viktor Axelsen vandt sit OL-guld. Det kom frem, da den nykårede OL-vinder tirsdag eftermiddag blev hyldet i rådhussalen

Tirsdag eftermiddag er salen på Gentofte Rådhus fyldt med SIF-børn, der med flag og hurra-råb hylder deres store helt, Viktor Axelsen, der har takket ja til at lade sig hylde lidt.

Gentoftes borgmester, Michael Fenger (K), har selv prøvet at være afsted til et OL, og derfor ved han om nogen, at man egentlig mest har brug for ro, når man vender hjem fra sådan en begivenhed.

"Store receptioner står sikkert ikke øverst på ens ønskeliste, når man lige har vundet en guldmedalje i badminton, så derfor vidner det om noget helt særligt, at du er kommet i dag," indleder han sin tale til den nyslåede OL-guldvinder, der i den hjemlige badmintonliga tørner ud for SIF.

"Du har vist dit helt fantastiske talent krydret med en coolness. Tak for nogle uforglemmelige og neglebidende stunder i de seneste uger. Det var stærkt at se din følelesladede reaktion på sejren. Det var mange års hårdt arbejde, der eksploderede der. Jeg tror på, at en lille del af din præstation er forankret i vores foreningskultur herhjemme. Jeg blev derfor oprigtigt glad, da jeg så, at du tog dig til at besøge din barndomsklub, Odense, i går. Og jeg er glad for, at du giver dig tid til SIF. Det viser dit kæmpe format som sportsmand og som menneske," siger Michael Fenger, der kalder Viktor Axelsen "et kæmpe forbillede for rigtig mange mennesker i Gentofte."

Den perfekte præstation Så er det Henrik Parkhøi, formanden for Skovshoved Badminton, der tager ordet.

"Viggo, tillykke med guldet. Hver eneste gang, jeg siger det, smager det sindssygt godt. Det var den perfekte præstation, du gav. Alle os, der følger dig til hverdag, var ikke i tvivl om, at du ville være i stand til at levere den perfekte præstation. Du går fra "bare" at være en badmintonstjerne til at være en sportsstjerne, det giver en helt særlig aura til badmintonsporten, som jeg selvfølgelig er glad for. Vi talte om Viktor-effekten i 2017, da du vandt VM-guldet. I dag kan vi tale om en Viktor-tsunami. Bare i SIF har vi fået 30 henvendelser, siden du vandt, fra forældre, der gerne vil melde deres børn til badminton. Det er altså rigtig mange for en klub, der pt. har 180 ungdomsmedlemmer," fortæller han.

Henrik Parkhøi beskriver Viktor Axelsen som "en glad og imødekommende ung mand, som tager sig tid til at tale med både gamle og unge i klubben og som udstråler en helt utrolig empati langt ud over det sædvanlige."

Badmintonklub som fristed Viktor Axelsen kan i sin tale bekræfte, at han har haft nogle travle dage, siden han kom hjem, og han takker for den overvældende modtagelse, han har fået.

"Jeg er måske nok en Odense-dreng, men jeg har følt mig hjemme i SIF Badminton lige fra den første dag. Alle, der er knyttet til SIF, er helt fantastisk søde. Det er vigtigt for vores unge, at de har et sted at komme. Da jeg var 7-8 år og mine forældre blev skilt, var Odense Badmintonklub mit fristed. Det at lære at tabe, det at lære at vinde, det betød alt for mig," siger Viktor Axelsen, der er kærester med Nathalie Koch Rode, datteren til SIF Badmintons mangeårige holdleder Henrik 'PK' Rohde, som han træner med. Hun får også en hilsen fra den rørte verdensstjerne.

"Jeg elsker dig over alt, min skat. Det er ikke altid lige let at gå alene med en lille nyfødt, mens jeg er væk. Det er i mine øjne en lige så stor præstation som at vinde OL-guld. Tusind tak for alt," lyder den kærlige hilsen.

Da Gentofte Kommunes fritidschef, Stig Eiberg, herefter interviewer Viktor Axelsen på scenen, spørger han bl.a., om guldvinderen mon har et råd til de unge, der også gerne vil vinde en guldmedalje til et OL.

"Bliv ved med at have det sjovt med jeres badminton. Sørg for at høre efter, hvad træneren siger. Og træn så meget som muligt. Få jeres forældre overtalt til, at I godt må bruge jeres fritid på at spille. Hvis I har problemer med det, så må I gerne skrive til mig."

Detaljernes mand Mens TV2 Lorry kaster sig over Viktor Axelsen i første omgang, får Villabyerne lov at trække Henrik Parkhøi til side. Vi spørger ham, hvad det egentlig betyder for SIF at have en spiller som Viktor Axelsen tilknyttet klubben.

"Hans kæreste og svigerforældre er jo ægte SIF'ere, så han er på kort tid blevet en central del af klubben. Vi ser Viktor som meget andet end en verdensklassespiller. Han tager sig virkelig tid til at snakke med medlemmerne, det giver så meget værdi til klubben. At han så har spillet på holdet i Badmintonligaen, er bare en bonus."

Hvorfor er det, at han er blevet vores vel nok bedste badmintonspiller nogensinde?

"Han er detaljernes mand, han nørder med alt! Hans fokus er hele tiden at blive bedre. Han har en helt fantastisk teknik, og der står en kæmpe respekt om ham. Selv om Chen Long blev kørt rundt i finalen, gik han alligevel i sin ende og smilte anerkendende af Viktors spil. Det siger alt."

Kan I holde på ham i SIF?



"Det er ikke noget, vi spekulerer så meget på. Vi er glade for, at vi har vundet guld to år i træk, men for os er det faktisk ikke det vigtigste. Vi vil gerne være en supergod badmintonklub, der tager sig ordenltigt af både talenterne og bredden," siger Henrik Parkhøi.

Dejligt at være i SIF Vi fanger Viktor Axelsen, selv om han egentlig som den gennemsympatiske mand, han er, er på vej ned i buffeten for at hente noget frugt til kæresten. Vi spørger ham, hvad det for ham betyder at være en del af SIF.

"Det betyder rigtig meget for mig. Alle de timer, jeg bruger i hallen i Skovshoved på at dygtiggøre mig sammen med 'PK'. Samtidig er det simpelthen så dejligt at være en del af klubben. Jeg kan se mig selv i alle de unger, der hygger sig med at spille der."

Hvor vigtigt er det sociale element i en badmintonklub?

"Det er enormt vigtigt. Det skal komme inde fra hjertet, når man spiller badminton. Ellers bliver det svært at vælge sporten til, når der kommer øl og damer ind over, når man rammer 16 års-alderen."

Jeg ved, at det bl.a. var coronakrisen, der betød, at du havde mulighed for at stille op for SIF i den hjemlige badmintonliga i den forgangne sæson. Vil du også kunne det i den kommende sæson?

"Jeg kan i hvert fald sige, at når jeg er hjemme i Danmark, så vil jeg have min gang i SIF," smiler Viktor Axelsen.

