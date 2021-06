Se stort galleri: Årets kulturdage i Gentofte blev de små forsamlingers fest

Se billedserie Fredag var der Silent Disco med Ung i Byens Hus. Foto: Lars Sohl

Nåede du ikke selv forbi - eller vil du gerne genopleve dine indtryk - så tag med på denne kalejdoskopiske tur i tekst og stemningsbilleder

Endelig! Et skønt ord, der blev et nøgleord i årets Kultur & Festdage, der løb af stablen torsdag til søndag. For selvom forsamlingslofter, mundbind og sund fornuft satte en stopper for store menneskemængder, så lykkedes det alligevel de mange arrangører at skabe et hav af fine møder med masser af stemning og udsigt til meget godt i vente

Gentoftes historie og grønne områder lægger op til vandringer og naturoplevelser. Og de mange arrangementer i de kategorier fik Gentofte til at snøre de gode sko.

Torsdag var der havevandring hos Sankt Lukas Stiftelsen. Her fik publikum indblik i arbejdet med den kæmpestore have, som bl.a. rummer en sansehave for søskende til de børn, der er indlagt på børnehospice.

Deltagerne fik historierne om havens planter og træer: Om duetræet - også kendt som lommetørklædetræet, hvis hvide blomster falder som lommetørklæder, og den store nordamerikanske rødeg fra slutningen af 1700-tallet, der har så tunge grene, at den skal beskæres for ikke at vælte under egen vægt.

Havets fastfood I Forstbotanisk Have gav Naturlaboratoriet eventyrlige musikfortællinger i skyggen af de fantastiske træer, og kom man forbi Skovshoved Havn kunne man få historien om havets fastfood: Den nystartede forening Skovshoved Have fortalte med smittende begejstring om, hvordan man dyrker blåmuslinger i 'strømper', om væksttid fra larve til spiseklar musling og drømme for fremtiden.

Hos Bloom Institute malede børn og unge drømme om byen - det strakte sig over alle dage. Drømme er der mange af.

Med sorte negle Fredag var der prisoverrækkelse: Den frivillige Dan Turéll-gruppe på Vangede Bibliotek fik overrakt årets Initiativpris af borgmester Michael Fenger. Prisen gik til alle, der har bidraget til formidlingen af Dan Turèlls forfatterskab gennem tiden, og gruppen - Mette Panton, Betina Trab, Peter Strøm, Ivan Brich og Claus Benzin - tog imod. Alle med mindst et par sorte fingernegle, som det passer sig, når man mindes digteren og Vangede-bysbarnet. Det var en stemningsfuld seance med god jazz bagefter fra Jan Kaspersen og band.

Se en tyv De sneg sig ud på plænen udenfor Hovedbiblioteket, komplet med sorte gevandter og tyvemasker. En lille dreng spottede dem før start - se, en tyv! Det var naturligvis bandet 'De Onde' med bl.a. Tobias Trier og Carl Quist Møller, der gav koncert med listige lyde og onde sange fredag eftermiddag: 'Jeg er så ond, at jeg aldrig klipper mine negle. Så ond, at jeg går i for små sko. Så hidsig, at jeg kunne spise en softice med en radis' i,' sang de blandt andet.

Venter på om lidt Ret magisk blev det i teatersalen i Byens Hus, som har fået nyt lyd- og lysanlæg og hedder Byens Scene fra nu af. Foreningen Teater Globen har på få uger improviseret og skabt en forestilling sammen med 60 børn og unge, som var på scenen i mindre hold.

Forestillingen hed 'Mens vi venter', og fra første sang greb de unge salen med en følelse, vi nok alle har haft de sidste mange måneder: Vi venter. På noget andet, måske på noget bedre. 'Venter på du kommer. Når du kommer, bliver det sommer. Vi venter på om lidt,' lød det.

Ret raffinerede metagreb blev leveret med overbevisning, for hvordan skaber man en forestilling på rekordtid, når der både skal være scenografi, handling og lys? Og hvad venter vi på? Der blev sendt en linje til gamle Samuel Beckett og 'Mens vi venter på Godot', mens mere konkret, men lige så eksistentiel venten, kom på scenen, da 'mellemgruppen' fik ordet: For vi er ikke de små, men vi skal stadig tidligt i seng, og vi har mange flere pligter end små søskende. Nogle gange er ventetid et vilkår. I salen denne premiereaften var ventetiden virkelig velbrugt.

Solen steg op over Gentofte Lørdagen startede i Gentoftegade, hvor rigtig mange fandt vej til fællessang, godt hjulpet i gang af sangere fra juniorkoret og Pia Boysen. I østen stiger solen op, lød det, og så var dagen i gang på fin vis.

Dem, der blev i Gentoftegade, kunne hygge med koncert på Gentoftegade Bibliotek, der gav formiddagsstemning for både børn og voksne. Der var også byhistorisk skattejagt blandt gadens butikker.

Det var Gentofte Lokalarkiv, der havde lavet skattejagten, der tog rigtig mange familier tilbage til Gentoftegade for ca. 100 år siden. Opgaven var at handle til Åses konfirmation - og der var naturligvis kandis på pind til dem, der gennemførte.

Byens Hus på vej Byens Hus var alle dage ramme om en masse aktiviteter - mestendels skabt af frivillige kræfter til glæde og gavn: Klimasnak, kunstworkshop, frivillighedsquiz, jazz og meget mere.

Lørdag var der bl.a. koncert i gården med Gentofte Concert Band, en lun og vindblæst oplevelse. Man kunne også se nærmere på fremtiden for huset og få peptalks af foreningen Byens Hus. For huset er borgernes, og det kan blive, hvad vi selv gør det til.

Med lokalhistorien på benbrækkerstien

Det lokalhistoriske var et hit i festdagene. Lokalhistorisk Forening inviterede på velbesøgte ture i historien. Lørdag gik turen bl.a. til arkitekturhistorien omkring Hundesømosen, hvor formand Flemming Noes-Rasmussen tog imod og fortalte om området og de mange arkitekter, der har opført egne huse her.

Turen gik ad en brostensbelagt sti mod mosen - benbrækkerstien, som den kaldes i folkemunde.

Søndag i det grønne Søndag startede smukt med sol over Bellevue. Teatret var rykket til strandkanten med åben prøve på cykelforestillingen 'Love Velo' og havde taget Cykelstalden med. Her var skøre cykler til strandpromenaden - og til stor fornøjelse for de fremmødte.

På Garderhøjfortet fik Yasmins Børneafro hofter hos store og små til at swinge i takt til afrikanske rytmer i solen.

Eftermiddagen blev brugt ved Spejlscenen i Øregaardsparken - altid en elegant oplevelse. Her var der flere eventyrlige musikfortællinger, og nogenlunde samtidig var to skøre høner løs på græsset ved Dyssegårdskirken i en sjov forestilling for de mindste.

I Byens Hus holdt Gentofte Jazzklub koncert - først var det selveste bestyrelsen ved tangenterne, og senere var det Blonde Bass, der gav jazzpublikummet mere af det, de har savnet. Gentofte Gospel Choir lukkede festen ved femtiden med gospel på pladsen foran rådhuset.

De nære oplevelser Årets Kultur & Festdage var de små forsamlingers fest. Det var fire dage, der bød på nære oplevelser i det lokale og demonstrerede på det fineste, hvad civilsamfundet - som det hedder med et fint ord - kan og vil i Gentofte.

"Vi får ikke svimlende publikumstal og nye rekorder. Men det var heller ikke meningen med årets festdage. Vi har stadig restriktioner, og ingen ønsker at sætte de gode takter over styr. Vi kan se tilbage på fire gode dage med tid til nære oplevelser og gensynsglæde. Så småt er vi i gang med at vinde flyvehøjde i vores kulturliv - og det er kun muligt, fordi så mange arrangører gerne vil være med," siger kultur- og ungechef Stine Wilms Høyer. jbl