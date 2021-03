Se billedserie Frederik Emil Andersen fra HIK var nærgående i starten af kampen. Foto: Ole Tradsborg

Send til din ven. X Artiklen: Se fotos: HIK sejrede i lokalderby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se fotos: HIK sejrede i lokalderby

I et intenst naboopgør viste HIK sig en tand stærkere, da det gjaldt. HIK'erne sejrede 3-1 på Krøyersvej

Villabyerne - 15. marts 2021 kl. 11:47 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

Hvis foråret skal blive smukt i Skovshoved, krævede det en sejr allerede i første kamp. Men forår var der intet af i starten, hvor regn og slud sloges om pladsen. Som kampen skred frem, var det på banen tydeligt, at HIK er en stærkere enhed, end skovserne er. Og derfor var sejren til 'storebror' fortjent.

For selv uden karantæneramte Jonas Hebo og savnet af Sebastian Carlsén var HIK stærkere. I hvert fald efter pausen, hvor kampen blev sat på plads.

Men allerede i de første 45 minutter var det HIK'erne, der havde de største tilbud. Tilbagevendte Frederik Mehder i SIF-målet havde travlt fra start, men måske fordi han blev spillet hurtigt varm, stod han en fantastisk kamp.

Tilbuddene var altså størst til HIK i begyndelsen, men netop som tiden var ved at rinde ud i første halvleg, satte Skovshoved gang i en flot kontra.

Det var anfører Frederik Larsen, der drev bolden frem på banens midte. Og selv om der blev begået et kæmpe frispark på ham, holdt han sig på benene, og efter lidt ping-pong endte bolden hos Gregers Arndal, der bragte skovserne i front med et hårdt spark oppe i nettaget.

Kampbilledet vendte 180 grader Skovshoved havde valgt, at kampen mod HIK skulle spilles på hjemmebanen på Krøyersvej, hvor underlaget er af græs.

Det meste af det blev flået op undervejs i det våde vejr, men valget var soleklart: Der skulle fightes nærmere end spilles fodbold.

Udfordringen løste HIK dog i anden halvleg, hvor det udlignende mål af Mohamed Al-Naser blev sat ind efter bare 10 minutter. Her hjalp underlaget angriberen, for normalvis ville den aflevering, han modtog fra højre side, være hoppet fra ham, men det mildest talt halvbløde underlag lagde bolden død, og så var det ingen sag for Al-Naser at banke udligningen i nettet.

Kvalerne for skovserne blev større, for efter yderligere et kvarters spil blev hjemmeholdet dobbeltstraffet.

Først blev Yousef Salech fældet af Gregers Arndal. Det blev konverteret til HIK-straffe samt marchordre til Arndal efter hans andet gule kort.

Salech tog selv straffet og tordnede bolden i nettet til 2-1-føring til gæsterne. Det var en hård skæbne for SIF, der faktisk havde et par behjertede forsøg ved stillingen 1-1.

Men frustrationerne stod nu i kø i begge lejre, særligt for hjemmeholdet, og i alt nåede man op på ni gule kort kampen igennem, fordelt med to til HIK og resten til hjemmeholdet, der altså fik konverteret to gule til et rødt.

HIK slog sømmet i Skovserne forsøgte en sidste satsning på en udligning, og et par lige ved og næsten-chancer blev det da også til, men samtidig med, at solen begyndte at skinne, måtte det have føltes som det ondeste uvejr for hjemmeholdet, da HIK slog det sidste kampsøm i kisten.

Oskar Høybye fik serveret bolden efter endnu en hurtig HIK-omstilling, og med en sidste, fikserende dribling til venstre var målet tomt, og Frederik Mehder måtte overgive sig for tredje og sidste gang.

Sammenfattende må HIK-sejren siges at være fortjent, men kampbilledet kunne være blevet anderledes, hvis SIF havde holdt hovedet mere koldt undervejs.

De får nu chancen for at gå efter tre point på lørdag, hvor der med garanti spilles på kunstgræs. Modstanderen er FC Roskilde, og opgøret er et veritabelt 6 point-opgør. Det spilles forventeligt på Gentofte Sportspark - igen uden tilskuere.

HIK skal også lørdag jagte en ny sejr, igen på udebane, men denne gang mod AB Tårnby. Det lugter i den grad af nye point til det stærke HIK-kollektiv.

relaterede artikler

HIK mister sin cheftræner 02. marts 2021 kl. 09:45

Idrætsleder om genåbning: Det rykker ikke ret meget 24. februar 2021 kl. 16:46