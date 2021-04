Se billederne: Unge i limbo siger ja til dans fremfor skærmtid

Se billedserie Elever i 7. klasse på Tranegårdskolen fik gang i både krop og sanser i sidste uge. De skulle egentlig have haft stillesiddende skærmskole for hundredsyttende gang, men takkede gladelig ja til Ung i Byens Hus' tilrettelagte udeundervisning. Foto: Joachim Christensen

Elever fra Tranegårdskolen slap for hjemmeskolen og fik i stedet gang i limbokroppen under veloplagt vejledning af ungekulturhuset Ung i Byens Hus

Villabyerne - 21. april 2021 kl. 11:18 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Den ene uge må de være i skole, den næste må de ikke. Efter fem måneders opbygget gensynsglæde har landets 5.-8. klasses elever bare fem dage ad gangen til at indhente alt det, de har måttet undvære under nedlukningen, før de igen bliver sendt hjem foran skærmen.

Et antiklimaks, som ungekulturhuset Ung i Byens Hus i sidste uge forsøgte at gøre noget ved sammen med elever i 7. klasse på Tranegårdskolen i Hellerup. I det, der skulle have været en 'hjemmeuge' for eleverne, var der i stedet arrangeret aktiviteter under overskriften Genmøder.

"De skal vænne sig til at se hinanden igen. Det har været lang tid, nogle er vokset vildt, og de har været nervøse," sagde Sigrid Sandholt Hansen fra Ung i Byens Hus.

Torsdag var de ved Fortet i Charlottenlund, hvor dagen bød på hørespil, lege, meditation og et forsøg på at skabe nærvær på afstand. Eleverne skulle også producere budskaber om de tanker, der fylder mest, og her var sagen klar.

'Fuck you covid' stod der skrevet med tydelige bogstaver hængt op mellem træerne af eleverne Klara Larsen, Palma Sandlau og Sara Bjørling.

"Corona er noget lort. Det vil vi gerne sige. Det er meget synd for børnene," lød uddybningen af det umisforståelige statement, som de tre piger nok kan få bred tilslutning til. De var tydeligt glade for igen at kunne komme i skole og være sammen i stedet for igen at skulle være tvangsindlagt til at stirre på deres computer dagen lang.

"Det er meget bedre, selvom det stadig er lidt besværligt. Men det er godt at være her, for man bevæger sig, og det er i hvert fald federe end at være online," sagde Klara Larsen.

Eleverne Tobias og Alexander bakkede op. Selvom de kunne lide at sove længe, så viste drømmen om en aflyst skole sig hurtigt at være nærmere et mareridt.

"Det blev mere og mere nederen at være hjemme. Det her er godt, og det er fedt at være udenfor. Og så er der ingen lektier," lød det.

Ro og sanser Eleverne havde desuden fokus på at arbejde med deres sanser. Med bind for øjnene skulle de kramme træer, og meget af dagen foregik med høretelefoner på. Herigennem blev de guidet af Ung i Byens Hus samtidig med, at andre lyde blev lukket ude.

Så kan man gøre tingene mere frit uden at tænke på, hvad andre synes, og det var også filosofien bag dagens sidste aktivitet. Silent Disco.

En elev dystede med en af dagens guides i en DJ-battle, hvor det naturligvis gjaldt om at lokke flest muligt ud på dansegulvet. Trods hæderlige forsøg med blandt andet Justin Timberlake i høretelefonerne, så var det som om, at selvbevidstheden holdt eleverne lidt tilbage. Men den holdt dog kun, indtil den sikre klassiker blev fyret af. Med Limbo Rock i øregangene og en udspændt snor i aftagende højde som udfordring, var der pludselig liv i både ben og overkrop hos de gensynsglade elever.

For hvem vil ikke hellere danse limbo i forårssolen end at være limet til skærmen?

