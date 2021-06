Se billedserie Skulder ved skulder stod Skovshoved.

Se billederne: Skovshoved sejrede forgæves

Selv om skovserne løste opgaven med en sejr over Avarta, endte det sort for begge hold. At Skovshoved ikke klarede skærene skyldtes, at Roskilde KFUM sejrede

Villabyerne - 08. juni 2021 kl. 09:51 Af Ole Tradsborg (tekst og fotos) Kontakt redaktionen

Det var tydeligt at se, at kampen lørdag på Leo Ground i Skovshoved havde kæmpe betydning for begge hold. Det var derfor længe en taktisk omgang uden de store chancer.

Læs også: Skovshoved på randen af knockout

Men efter et kvarters spil kom Nichlas Rohde frem til kampens første og største chance, men den gode aflevering i medløb blev afsluttet på ydersiden af stolpen.

Et mål her havde sikkert løst gevaldigt op, både på banen og på lægterne, hvor mange publikummer også havde travlt med at orientere sig om kampene andetsteds.

For meget skulle som bekendt lykkedes, hvis Skovshoved skulle klare frisag og undgå nedrykning. Omvendt lå alt til gæsterne, der kunne afgøre skæbnen selv med en sejr.

Som halvlegen skred frem og Skovshoved fik bedre styr på de tydelige nerver, kom Niclas Marloth frem til en tilfældig, men stor chance, da et hjørne fandt frem til ham, men fra ganske nært hold blev bolden headet over mål.

Det lugtede af 0-0 ved pausen, men på en ny god stikning frem til hurtige Nichlas Rohde var der i halvlegens sidste minut ingen pardon, og han satte sikkert bolden ind fladt i modsatte side for keeperen.

I pausen kunne publikum glæde sig over føringen og også en kæmpe føring til Næstved mod Brønshøj, der mere eller mindre definitivt satte Hvepsene ud af overlevelseskampen. Desværre førte Roskilde KFUM 2-0 ved pausen, så smilene var ikke helt brede på stadion.

Heroisk fight over hele linjen Til anden halvleg var devisen klar for de to hold. Skovshoved skulle reelt 'blot' holde på føringen, mens Avarta skulle op og score to gange, hvis sejren skulle hjem.

Og gæsterne satsede også klart mere i anden halvleg, hvor en sjælden trippel-udskiftning også sås midtvejs i anden halvleg.

Men helt farlige blev de aldrig. Det gjorde SIF til gengæld ved to lejligheder, hvor en scoring kunne have lukket kampen endegyldigt, bl.a. på Adil Guendouris forsøg 10 minutter før tid.

Det blev ikke til flere scoringer, men tiltagende mere hårdt spillet, og skovserne havde løst deres del af opgaven og kunne nu sammen med publikum kigge mod slutfløjt i Roskilde.

Her havde gæsterne fra FA 2000 reduceret hurtigt i anden halvleg, men efter en sen slutmelding blev det offentliggjort, at gæsterne desværre ikke havde fundet vej til netmaskerne en gang mere.

Slagne spillere fra begge lejre kunne derfor sige farvel til 2. division og goddag til Danmarksserien. Synd for skovserne, der for sent fik sat en imponerende pointjagt ind. Kan holdet beholde grundstammen af sine spillere, er der dog ingen tvivl om, at holdet hurtigt kan rykke tilbage i divisionsregi.

