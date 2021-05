Et af eksperimenterne i den nye virus-udstilling handler om håndhygiejne og vigtigheden af at bruge vand og sæbe for at dræbe bakterier.

Se billederne: Corona-generalen indviede ny udstilling

Efter fem måneders nedlukning genåbner Experimentarium med udstillingen 'Under huden', der har et særligt og højaktuelt tema

Under åbningen tirsdag morgen var Søren Brostrøm inviteret til at deltage i tre små forsøg, der blandt andet handlede om vigtigheden af håndvask og hvordan vi bryder smittekæder.

Over for Villabyerne udtrykte han begejstring for den nye udstilling på Experimentarium.

"Her er det ikke mig og andre eksperter, der står og fortæller, hvad borgerne skal gøre. Derimod kan de selv være vidensbegærlige efter at lære mere om corona og smitte. Jeg håber, at udstillingen især fanger de unge, for selvom de fleste efterhånden er blevet gode til at holde afstand og spritte hænder, kan de stadig lære lidt ekstra om god håndhygiejne," siger Søren Brostrøm til Villabyerne.