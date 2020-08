Se billedserie Så er der serveret. Foto: Hans Henrik Tholstrup Foto: Hans Henrik Tholstrup

Sci-fi-sushi: Ordrup-restaurant har fået ny coronasikker medarbejder

De to nye medarbejdere hos Nano Sushi på Ordrupvej i Charlottenlund er ret nøjsomme. Tempoet er måske ikke det højeste, men til gengæld behøver de sjældent en pause, hvis bare de har fået nok strøm

07. august 2020
Af Signe Steffensen

Børnefamilierne er nærmest strømmet til, siden Nano Sushi for godt to uger siden introducerede to nye coronasikre medarbejdere, der både kan hjælpe med at servere og rydde af.

Jessica Chen, der er indehaver af Nano Sushi, har været fascineret af ideen om robotter i restauranten, siden hun første gang stødte på fænomenet i Kina, så da hun åbnede restauranten i Charlottenlund bestilte hun samtidig de to nye hjælpere, der startede med at arbejde for et par uger siden.

Idéen er hurtigere service og hygiejnemæssigt færre berøringer. Så skulle der komme en anden bølge med coronavirus, så føler Jessica Chen, at de er klar til at håndtere stramme afstands- og hygiejneregler med hjælp fra de nye robotter.

"Ligesom den computer, der er i smartphones, kan man også kommunikere med robotterne og eks. spørge, hvad klokken er," fortæller Jessica Chen, der blev ret overvældet over så mange børnefamilier, der pludselig lagde vejen forbi, efter at hun havde annonceret de to nye robotter på Facebook.

Nano Suchi har også en filial i Søborg, og også her fik man i sidste uge en robot i restauranten.

