Sceneskift for erfaren glarmester: Gert i nye rammer

"Indramning er min store passion, som jeg nu har mulighed for at fokusere mest muligt på. Jeg glæder mig til at udføre indramninger for nye og gamle kunder og være sammen med personalet hos glarmester A. Guhle og Søn A/S," siger Gert Langbøl om sin nye udfordring.