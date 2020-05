Sangskriverværkestedet live: Lyden af et aflyst forår

Sangskriverne går live tirsdag den 12. Maj kl 20 på Musikbunkerens Facebook side og spiller sange, som de har skrevet under hjemmeisolationen. Lyden af et aflyst forår, som både har været kilde til frustration, afsavn og usikkerhed, men også reflektion, håb og åndelige online connections.

OM SANGSKRIVERVÆRKSTEDET:

Sangskriverværkstedet er et kursusforløb for 15-25 årige, der skaber deres egen musik eller gerne vil igang. Kurset er for sangskrivere/komponister i alverdens musikalske genrer. Uanset om du er singer/songwriter, skriver rim og rapper, producerer elektronisk musik, er sangskriver i et pop- eller rockband, komponerer jazz, klassisk musik eller noget helt syvende er du meget velkommen. Fælles for alle disse udtryksformer er den kreative skabelsesproces - og det er den vi arbejder med og deler med hinanden i Sangskriverværkstedet.