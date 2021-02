Når 'Emilie' har haft online undervisning en hel dag, forstærkes hendes lyst til at komme ud og mødes med andre mennesker. Pigen på billedet har ikke noget at gøre med historien. Modelfoto: Adobe Stock

Samvær eller samfundssind: To unges vidt forskellige tilgange til corona

Den danske ungdom har under coronakrisen fået meget kritik for manglende forsigtighed i forbindelse med fysisk samvær. Jakob fra Sankt Annæ Gymnasium og Emilie fra Aurehøj Gymnasium er to unge mennesker, der har levet to forskellige liv under den seneste nedlukning

Villabyerne - 25. februar 2021 kl. 18:56 Af Elvira Feline Basse Schougaard og William Bramsen Ravn, 2.x, Aurehøj Gymnasium Kontakt redaktionen

Medierne har flere gange kritiseret unge for manglende ansvar og samfundssind under coronakrisen. Det er dog svært at skære alle over en kam, idet der blandt de unge er meget forskellige holdninger og grundlag for at gøre, som man gør.

Vi har spurgt to gymnasieelever fra 2.g for at få et billede af, hvilke overvejelser og tanker, der får unge til enten at efterleve restriktionerne eller trodse dem.

Emilie fra Aurehøj Gymnasium har haft udfordringer med at leve et liv i overensstemmelse med restriktionerne. På trods af restriktionerne, der blandt andet indebar et forsamlingsforbud på 10 personer over nytårsaften, fejrede Emilie nytåret med 15-20 venner og bekendte.

"Jeg var i tvivl, om jeg skulle gøre det, når der kom så mange, men efter 2020 var det en fest, jeg ikke ville gå glip af," siger hun.

"Vi havde alle sammen besluttet at blive testet, inden vi mødtes, så vi var lidt mere på den sikre side," fortæller han.

Savner nærvær med venner Spørgsmålet er så, hvad årsagen er til, at disse to unge mennesker har så forskellige tilgange til corona og restriktionerne?

Begge elever fortæller, at de er enige i de restriktioner, der har været hidtil, men Emilie mener dog stadigvæk, at "de er ret urealistiske for unge mennesker i tider som nu."

Emilie føler, at hun i en tid som denne har brug for sine venner mere end nogensinde før.

"Man har virkelig brug for det nærvær, man får fra sine venner for at kunne fungere som et ungt menneske."

Og hun er ikke den eneste, der har det sådan.

"Jeg savner virkelig også bare det at kunne være sammen med mine venner, uden at skulle tænke over, om det nu er ansvarligt, det man har gang i," siger Jakob.

Men modsat Emilie har Jakob valgt at udforske alternative måder til at udfylde sit sociale behov:

"Jeg er begyndt at spille meget mere med mine venner. Det, føler jeg, er en rigtig god måde at være sammen på for tiden. Det er nemlig anderledes end bare at ringe og tale sammen. Her laver vi noget sammen."

Emilie er ikke helt enig i, at det digitale samvær kan erstatte det fysiske nærvær. Når hun har siddet foran en skærm og haft online undervisning en hel dag, så forstærkes hendes lyst til at komme ud.

"Man kan hurtigt mærke, hvordan der skal ske noget og at sidde derhjemme ikke er nok. Derfor prøver jeg at lave så mange aftaler som muligt for ikke at blive skør i bolden," siger hun. Og tilføjer: "Jeg kan godt få dårlig samvittighed over at være ude med mine venner. Men jeg ved, at det er det, jeg har brug for i en hverdag med virtuel undervisning."

Hensyn til nærmeste Begge de to unge har ikke kun dem selv i tankerne, når det kommer til corona. For Jakob er det hans far, han har i tankerne, når han laver aftaler.

"Min far er lidt til den ældre side. Det er ham, jeg er mest bange for at smitte i min familie, fordi jeg også er så tæt med ham."

Emilie har også gjort sig overvejelser om sine nærmeste.

"Begge mine forældre er vist lidt udsatte, da min papfar er lidt ældre, og min mor har en hjertesygdom."

Emilie har ikke selv en frygt for at blive smittet, men hun er bekymret ved tanken om at smitte andre mennesker. Hun anerkender, at hendes tilgang til situationen nok ikke har været eksemplarisk:

"På et tidspunkt indser man også, at man lidt mister kontrollen over, hvem man har set og hvem de mon har set."

Heldigvis har hverken Jakob eller Emilie haft virussen endnu.

Hele Danmarks ungdom udsat Jakobs og især Emilies behov for at indgå i fysisk socialt samvær er ifølge professor i antropologi Andreas Roepstorff meget repræsentativ for den danske ungdom.

"I Danmark er næsten hele ungdomslivet bygget op om skolerne og uddannelsesinstitutionerne. Så når de lukker ned, er det ikke bare undervisningen, de unge afskæres fra, men også deres sociale netværk," udtalte han til egmontfonden.dk i august 2020 i en artikel skrevet af Thomas Bertelsen.

Roepstorff anerkender samtidig vigtigheden af de her år for unge:

"Netop i teenageårene er der fuld tryk på identitetsarbejdet. Man er usikker på, hvem man er og har brug for sine venner og bekendte omkring sig."

Derfor er det ikke overraskende, at især Emilie, der ikke er lykkedes med at finde alternative måder at indgå i sociale arrangementer, har følt sig særlig fortabt under nedlukningen.

Andreas Roepstorff konkluderer i sin artikel, at det er vigtigt "at anerkende den situation, Danmarks unge står i."

Der er ingen tvivl om, at unge har det samme ansvar som enhver anden, men han mener trods alt, at det er vigtigt at anerkende de særlige behov, man har som ung - og derfor også de ekstra ting, de har ofret under corona.

Støtte frem for kritik Idet nedlukningen stærkt begrænser unges mulighed for at forme og danne deres identitet under den sidste overgang til voksenlivet, er det ikke overraskende, at særligt unge oplever udfordringer med at efterleve restriktionerne.

For nogen kan en løsning være at indgå i en social sammenhæng i virtuelle rum. Andre presses væk fra computeren og telefonen som følge af den digitaliserede undervisning og føler sig nødsaget til at mødes fysisk.

Emilie er et opdigtet navn, idet hun ønsker at være anonym i denne artikel af frygt for kritik. Hendes rigtige navn er redaktionen bekendt.

Tidslinje for restriktionerne indenfor de seneste måneder

Den 21. december 2020 sendes alle danske skoleelever (inkl. ungdomsuddannelser) hjem. Der lyder også en kraftig opfordring fra myndighederne om ikke at mødes med mere end 10 personer hen over jul og nytår.

Den 29. december bliver foregående restriktioner yderligere forlænget, og regeringen samt sundhedsmyndighederne opfordrer til at aflyse nytårsplaner.

Den 5. januar sænkes forsamlingsforbuddet fra 10 til 5 personer, og Mette Frederiksen opfordrer danskerne til at arbejde hjemmefra, købe ind én person ad gangen, undgå at mødes med personer uden for husstanden samt at aflyse aftaler, hvor det er muligt.

Den 13. januar forlænges alle restriktioner til 7. februar. Myndighederne opfordrer også til, at man aflyser alle aftaler, der kan aflyses indtil 7. februar. Regeringen opfordrer alle, der fortsat går på arbejde, til at blive testet ugentligt.

Den 28. januar forlænges alle restriktioner til og med den 28. februar.

