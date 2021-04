Unge på Gammel Hellerup Gymnasium har som forsøg kunnet tale med en sundhedsplejerske. Denne ordning bliver nu bredt ud på andre ungdomsuddannelser. Pressefoto Foto: SEIDEL PHOTOGRAPHY APS

Samtaler om sex og svære tanker tilbydes unge på flere uddannelser

Anonyme samtaler om alt fra seksualitet til misbrug har været en succes på Gammel Hellerup Gymnasium. Nu udvides tilbuddet til andre ungdomsuddannelser

Villabyerne - 04. april 2021 kl. 16:30

'Jeg vil gerne testes for kønssygdomme, uden at mine forældre får det at vide'. 'Jeg er begyndt at ryge hash'. 'Jeg er flov over at føle mig ensom'.

Disse og mange andre emner har unge på Gammel Hellerup Gymnasium kunnet tale med en sundhedsplejerske om i en forsøgsordning over syv uger før sidste nedlukning. De har helt anonymt kunnet tale om alt fra seksualitet til bekymringer om misbrug eller angst og har fået gode råd og vejledning i at søge hjælp. Formålet med ordningen er at give de unge et rum for refleksion over egen sundhed og trivsel og mulighed for tidlig opsporing af sundhedsmæssige udfordringer i de unges fysiske, mentale og seksuelle sundhed.

Ordningen har været så stor en succes, at tilbuddet nu skal udvides i antallet af samtaler og afprøves på fire ungdomsuddannelser i kommunen næste skoleår. Det er sundhedsplejerske Rikke Mossing Marcussen, der har afholdt samtalerne på Gammel Hellerup Gymnasium.

"Det har været en utrolig god oplevelse. Jeg er glad for, at så mange elever sagde ja tak til tilbuddet om en samtale," fortæller hun.

Sundhedsplejersken lægger vægt på et rigtig godt samarbejde med Gammel Hellerup Gymnasium som en vigtig faktor for forsøgsordningen:

"Samarbejdet både med vicerektor Janni la Cour og skolens studievejledere har været utrolig positivt. De har været meget positive og havde forberedt eleverne rigtig godt, hvilket jeg tror, har betydet meget for, at de var åbne for at tale med mig."

Samtalerne om sundhed er en del af aktiviteterne i et partnerskab mellem Gentofte Kommune og ungdomsuddannelserne i kommunen med fokus på unges sundhed og trivsel. Jk

