Samtaler med forfattere fortsætter i april

I februar og marts måned har Gentofte Hovedbibliotek hver dag tjekket skrivepulsen på en forfatter. Det har de gennem konceptet 'Forfatterkvarteret'. Over 40 bevægende og indholdsrige forfattermøder er det blevet til. Dette arrangement fortsætter også i april nemlig hver fredag, hvor man kan se Hovedbibliotekets litteraturkonsulent Signe Pallisgaard interviewe en række forfattere om livet og skrivningen under pandemien.

Du kan se samtalerne live på Gentofte Hovedbiblioteks Facebookside - facebook.com/gentofte.hovedbibliotek. Du behøver ikke at have en Facebookprofil for at se med, bare skriv adressen ind i din browser. Efter samtalerne er slut, findes de også på Gentofte Bibliotekernes hjemmeside genbib.dk/forfatterkvarteret.