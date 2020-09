Onsdag den 23. september kommer manden bag Burnin Red Ivanhoe, Karsten Vogel, forbi Gentofte for at fortælle om sit musikalske virke.

Samspil & samtaler: Mød Aske Jacoby og Karsten Vogel

Aftenen foregår i Bloom Institutes lokaler på Adolphsvej 59, Gentofte, hvor musikerne præsenteres med udgangspunkt i samtaler om karriere, inspiration og kunstneriske valg. To onsdage i træk kan publikum møde to forskellige musikere.

Karsten Vogel grundlagde i 1972 det ligeledes internationalt anerkendte Secret Oyster, der turnerede indtil 1977, og som i disse år oplever stigende international opmærksomhed og efterfølgende er blevet gendannet for at spille koncerter.

I mere end tredive år har han været en væsentlig del af den danske musikscene som studiemusiker. Der er også ind imellem blevet tid til soloudgivelser. Med den legendariske solodebut 'Not Only For The Royalties' og med det anmelderroste album 'Chant' har Aske Jacoby taget skridtet fuldt ud som solist og højlydt meldt sig ind i feltet af højt profilerede sangskrivere.