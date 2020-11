Samspil & Samtale: Koncerterne på Bloom Institute fortsætter i november

"Der er stigende efterspørgsel for at få unikke kulturoplevelser i trygge rammer. Bloom Institute er det perfekte sted, hvor publikum kan få en enestående og vedrørende musikalsk oplevelse med afspritning og behørig afstand," udtaler Rasmus Hedeboe.

Der sættes kun 35 billetter til salg til hver koncert for at være sikker på, at der er masser af plads til at gøre koncertoplevelsen så sikker som mulig. 'Samspil & Samtale' er en blanding af interview og koncert, hvor man som publikum får et indblik i kunstnerens musikalske liv og karriere.