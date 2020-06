Sammenhold på Øresund

På vegne af alle sejlere og sejlklubber på Øresund, Dansk Sejlunion har Kongelig Dansk Yacht Klub taget initiativ til en “folkefest" på Øresund for alle motor- og sejlbåde.

Ønsket er at samle mere end 1000 sejl- og motorbåde på Øresund på éngang for at vise, at nu kan vi snart være sammen alle sammen delvis igen under Corona. Vi ønsker at skabe en begivenhed, der engang for alle – forhåbentligt – viser, at nu er vi kommet lidt videre alle sammen," siger Anders Myralf, direktør Kongelig Dansk Yachtklub

Han understreger, at der ikke er tale om en kapsejlads, men en eskadresejlads på Øresund startende fra Gilleleje og Køge, med det mål at alle runder et mærke i Københavns Havn, Bøje 1 (Kongebøjen), ved Den lille Havfrue.