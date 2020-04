Normalt bliver der samlet masser af affald ind i 'Ren By'-ugen, men den er i år udsat til september på grund af coronakrisen. Arkivfoto

Samfundssind: Saml skrald, mens du går tur - det er tilmed sundt

En god idé fra Tønder har bredt sig til andre kommuner, bl.a. Gentofte. Idéen giver alle borgere en chance for at gøre en forskel for miljøet i det nedlukkede land

Rigtig mange danskere må i denne tid arbejde hjemmefra. Cykelturen til arbejdet er droppet, mens idrætslivet og motionscentrene er lukket ned. Der må tænkes i alternative baner for at snige motionen ind i hverdagen.

En borger i Tønder har startet initiativet #skridtogskrald, hvor man opfordres til at kombinere gåturen med at samle skrald.

Det er et initiativ, som Hanne Hjetting Nielsen fra Affald og Genbrug i Gentofte Kommune håber, at Gentofte-borgerne også vil hilse velkommen.

En god tradition "I kommunen har vi en lang tradition for at samle affald, særligt i 'Ren By'-ugen i foråret, men også resten af året, hvor børnehaver, skoler, borgere, virksomheder og lokale foreninger aktivt tager del i oprydningen. I år er vi desværre nødt til at udskyde Danmarks Naturfredningsforening nationale affalds­indsamling i april til september, og det er rigtigt ærgerligt, for vi får altid samlet mange kilo affald på denne dag. I og med, at mange lige nu er hjemme hele dage - også børnefamilier - er der i stedet en god mulighed for selv at tage ud og samle skrald - og benytte muligheden for både at gøre noget godt for sig selv og naturen," siger hun i en pressemeddelelse.

I kraft af sit job som formidlingsmedarbejder i Affald og Genbrug har Hanne Hjetting mange gange været ude med børn og samle skrald, og hun oplever, at det er en god måde at lære børnene at passe på naturen samtidig med, at de lærer om skrald.

"Når jeg samler affald med børn og unge, er min erfaring, at de bliver meget optaget af det. De støvsuger fortovene, hækkene, parkerne og strandene for alt, de kan finde. Børnene bliver meget stolte, når de får lov til at være med og føler, at de gør en forskel for deres by og naturen. Det bliver meget konkret, når de selv samler affaldet op," siger Hanne Hjetting.

Det er sundt Den fysiske aktivitet er en anden positiv effekt, som er særlig vigtig i disse tider, hvor manges fysiske aktivitet er begrænset og hvor spisebordet er blevet den nye arbejdsplads.

"Bare få ugers inaktivitet kan hurtigt få negative konsekvenser for den fysiske sundhed. Det er derfor vigtigt at holde kroppen i gang. Gåture er en nem måde at få bevægelse ind i hverdagen, og at samle skrald i naturen er - udover at det er godt for miljøet - også en rigtig god mulighed for at få rørt sig. Vi ved, at naturen er danskernes foretrukne arena for motion, og derfor er det godt med aktiviteter som denne, som kan inspirere endnu flere borgere til at gå ture i det fri," fortæller Rune Laursen fra Fritid i Gentofte Kommune.

Vær med Vil du være med til at gøre en forskel i Gentofte?

Så grib en pose og et par handsker og gå en tur, mens du samler skrald. Del dine billeder og oplevelser på #Gentoftegørenforskel og #skridtogskrald.

forholdsregler, når man samler skrald:

Brug en tang eller engangshandsker, så du undgår smittefare

Hold afstand og undgå fysisk kontakt

Begræns antallet af personer, I går sammen. Gå enten alene eller med nogle få af dine nærmeste

Sørg for god håndhygiejne før, under og efter turen

Nys eller host i et engangslommetørklæde eller i ærmet ved albuebøjningen

Hvis du er sløj - så bliv hjemme

Tag affaldet med hjem i skraldespanden

Slå en knude på skraldeposen, så skraldemændene ikke risikerer smitte

