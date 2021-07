Henrik Hove-Andersen skulle vente ni måneder, før han fik svar fra Gentofte Kommune på sin byggetilladelse til at bygge et ekstra rum på den nedlagte garage, man kan se i baggrunden. Foto: Kathrine Albrechtsen

Sagspukkel på byggetilladelser: Henrik ventede ni måneder på svar

Henrik Hove-Andersen følte sig ignoreret gennem flere måneder i sin søgen på svar om den lange ventetid på sin byggeansøgning. Nu melder Plan og Byg så ud, at høj byggeaktivitet og nyt bygningsreglement forsinker sagsbehandlingstiden

Villabyerne - 07. juli 2021 kl. 06:54 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Henrik Hove-Andersen havde regnet med en hurtig sagsbehandlingstid, da han sammen med sin arkitekt 29. september 2020 sendte sin ansøgning ind til Plan og Byg i Gentofte Kommune. Men den ellers simple ansøgning skulle ende med at lave et barn på Henrik Hove-Andersen.

Et ekstra rum skulle bygges oven på den nedlagte garage i huset på Adolpshvej 46, og da han med byggeprojektet holdt sig inden for bebyggelsesprocenten, kaldte arkitekten det en simpel sag, og de regnede begge med en hurtig afklaring.

I hvert fald omkring de fire uger, som Gentofte Kommune selv erklærede som deres servicemål inde på deres hjemmeside.

Et svar fra Plan og Byg landede også efter to dage. De kunne ikke godkende projektet på grund af garagen, som de anså som kælder og som ifølge reglementet skal være i niveau. Henrik Hove-Andersens arkitekt var derefter i dialog med afdelingen om, at de ville fjerne kælderen fra tegningen. Derfra skulle der gå to måneder, før de igen hørte fra Plan og Byg, der 15. januar 2021 igen stillede spørgsmål til kælderen. Arkitekten sendte derfor en tegning ind uden kælder. Så blev der helt radiotavshed fra Gentofte Kommune, fortæller Henrik Hove-Andersen.

"Hvis de i det mindste fortalte, hvorfor de var forsinket, så kunne jeg udvise forståelse for den forlængede ventetid."





Henrik Hove-Andersen Ignorerer mails 21. juni 2021 tog Henrik Hove-Andersen fat i Villabyerne. På det tidspunkt var han frustreret.

"Siden jeg sendte min ansøgning ind, er der nu gået ni måneder. Og siden januar er vi blevet ignoreret af Gentofte Kommune. To gange har jeg skrevet til afdelingen, den 14. og 29. april, hvor jeg udtrykker min frustration over ikke at høre fra dem. Begge gange uden at få svar. Hvis de i det mindste fortalte, hvorfor de var forsinket, så kunne jeg udvise forståelse for den forlængede ventetid. Imens kan jeg bare se, at priserne på byggemateriale stiger, og mine håndværkere venter på svar om, hvornår de skal gå i gang," fortæller Henrik Hove-Andersen.

Pludselig kom der svar Villabyerne tog efterfølgende kontakt til Gentofte Kommune omkring sagen. Vi spurgte, hvordan det hang sammen, at de havde et selverklæret servicemål på fire uger, men at en borger nu havde ventet ni måneder på at få svar på sin byggeansøgning.

Dagen efter fik Henrik Hove-Andersen svar på sin mail, hvor Gentofte Kommune beklagede, at han ikke var blevet kontaktet tidligere i forløbet, og der var sket en fejl, siden afdelingen ikke havde svaret på hans henvendelser.

"Jeg kan oplyse, at din byggetilladelse er på vej, idet vi forventer, at den gives i dag. Til orientering kan jeg oplyse, at der generelt er forlænget sagsbehandlingstid. Vi kan således ikke opfylde det servicemål, som normalt er gældende," lød det blandt andet i mailen.

Selvom Henrik Hove-Andersen i dag sidder med en byggetilladelse i hånden, undrer han sig stadig over forløbet og har flere spørgsmål end svar.

"Hvorfor skulle det tage dem ni måneder for endelig at give mig en tilladelse? Hvorfor har de undervejs været helt tavse og ignoreret alle mine henvendelser? Hvordan kan man gå fra at have et servicemål på fire uger til at lade der gå ni måneder uden at kommunikere det ud? Det synes jeg stadig ikke, at jeg har fået nogen forklaring på," siger han.

Langsommelig behandling Michael Holst, chef for Plan og Byg i Gentofte Kommune, vil ikke udtale sig om Henrik Hove-Andersens sag, men fortæller, at der desværre er forlænget sagsbehandlings- og ventetid på byggeansøgninger i Gentofte Kommune.

"Det skyldes blandt andet et nyt bygningsreglement, der væsentligt komplicerer sagsbehandlingen for både ansøgere og sagsbehandlere. Dertil kommer en markant stigning i antallet af ansøgninger til bygningsmyndigheden, som hænger sammen med en generelt høj aktivitet i byggeriet i Danmark. Ambitionen med det nye bygningsreglement var en mere ensartet byggesagsbehandling på tværs af landet, men det har resulteret i en langt mere besværlig og langsommelig sagsbehandling, der har skabt sagspukler i de fleste af landets kommuner. Kommunernes Landsforening arbejder på at få regelsættet ændret," siger han.

Michael Holst forstår godt, at det er frustrerende ikke at kunne komme i gang med et ønsket byggeri eller ombygning.

"Derfor har vi afsat flere ressourcer til byggesagsbehandlingen, ligesom vi har iværksat en række initiativer med henblik på at optimere sagsbehandlingen og processerne mest muligt. Information om den forlængede sagsbehandlingstid er aktuelt opdateret på hjemmesiden, og vi informerer ligeledes borgerne herom, når de henvender sig med ansøgning om byggetilladelse," siger han.

