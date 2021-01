De fem tiltalte i sagen om slagsmålet ved Jägers Skatepark modtager snart deres dom. Kun anklager og forsvareres procedurer mangler, inden dommere og nævninge kan beygnde voteringen. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Sag om dødeligt masseslagsmål spidser til: DNA-spor er afgørende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sag om dødeligt masseslagsmål spidser til: DNA-spor er afgørende

Tirsdag blev de tekniske beviser gennemgået i retssagen om det voldsomme sammenstød mellem unge i Gentofte i april, hvor en 18-årig blev dræbt. Dermed er alle beviser og vidneudsagn nu lagt frem for retten

Villabyerne - 26. januar 2021 kl. 15:42 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Alle vidner er blevet afhørt, og masseslagsmålet på parkeringspladsen ved Gentofte Sportspark, hvor en 18-årig mand blev dræbt i april, er efterhånden blevet belyst fra alle sider.

Retssagen nærmer sig derfor sin afslutning, men et særdeles vigtigt element, når de tre juridiske dommere og de seks nævninge skal afsige en dom, bliver de tekniske beviser. Tirsdag gennemgik anklager Carina Erdogan DNA-spor fra de involveredes tøj og fra de mange våben, der er fundet på og omkring sportsparken.

For eksempel er der på den kombinerede lommelygte og strømpistol, som man ved den drabstiltalte medbragte til slagsmålet, fundet den dræbtes DNA. Sammenligner man mærker på den dræbtes hals med strømpistolens hoved er konklusionen, at de godt kan være forårsaget af netop den, uden det dog ligger fuldstændig fast. Den dræbtes blod er også fundet på en lilla kniv.

Den 16-årige drabstiltalte er netop tiltalt for at have dræbt den 18-årige med to knivstik i brystet og for at have brugt strømpistol mod hans hals.

Hud fundet på kniv Også fundne spor på flere andre knive, en totenschläger, to jernrør, en håndøkse og en stor kæp blev lagt frem for retten. En kniv med orange skæfte, der blev fundet af en borger i en tom blomsterkumme på Jægersborgvej, har den drabstiltaltes lillebrors DNA på skæftet og den anden arrestant i sagens DNA på knivbladet. Han er tiltalt for at tildele lillebroren et knivstik i ryggen og er muligvis også selv blevet ramt af et knivstik. Det afviste lillebroren ikke, da han tidligere vidnede i retten, men han er ikke sigtet i sagen, da han er under den kriminelle lavalder.

Også en isoleringskniv, der af anklageren blev betegnet som en Rockwool-kniv, spiller en central rolle. På den blev der fundet et stykke hud med brusk, der med al sandsynlighed stammer fra den drabstiltalte. Han fik svære læsioner i det ene øre ved slagsmålet. På kniven er der også fundet et delvist DNA-spor fra en af de andre tiltalte, og netop validiteten af DNA-sporene kan blive et stridspunkt.

Mens de bedste DNA-spor har en million gange større sandsynlighed for at stamme fra den person, DNA'et matcher med, end en tilfældig dansker, så er de delvise DNA-spor langt mindre endegyldige.

Et af DNA-matchene, der blev fundet på håndøksen, havde eksempelvis kun 101 gange større sandsynlighed for at være fra den pågældende tiltalte i sagen, end en tilfældig dansker.

Får antipsykotisk medicin I retten blev også den retspsykriatiske erklæring om den 16-årige drabstiltalte gennemgået. Han har været anbragt udenfor hjemmet, siden han var 8 år, og allerede i børnehaven havde han sociale vanskeligheder. Han vurderes til at være normalt begavet, men med adfærdsmæssige problemer og umoden. Han har svært ved at forholde sig til egne og andres følelser, lød det.

Han får medicin mod ADHD og har også fået antipsykotisk medicin.

Han er egnet til straf og er hverken sindssyg nu eller var det på gerningstidspunktet i april.

Onsdag og torsdag er der procedurer i sagen fra anklageren og de fem forsvarsadvokater. Derefter skal retten først tage stilling til skyldsspørgsmålene i sagen, før yderligere procedurer og votering finder sted for at udmåle straffen til de tiltalte, der bliver dømt i sagen.

Følg retssagen på sn.dk/villabyerne

relaterede artikler

Retssag om dødeligt masseslagsmål: Lillebror blev tvunget til at vidne 07. januar 2021 kl. 18:25

Dødeligt masseslagsmål: Vigtigt spor spiller en afgørende rolle 19. december 2020 kl. 13:48

16-årig dreng med lokale rødder tiltalt for drab i masseslagsmål 09. oktober 2020 kl. 11:45