Erik Hamre (tv.) har solgt Danmarks næststørste enkeltsalsbiograf - kun Imperial er større - til Sune Lind Thomsen. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Sælger livsværk til tidligere Disney-kollega: En god biografdirektør er en cirkusdirektør, som altid viser sig for sit publikum

Efter 34 år som ejer af Gentofte Kino sælger Erik Hamre sin biograf til Sune Lind Thomsen. Den nye ejer vil fastholde biografens linje, men også søge nye veje

Villabyerne - 26. februar 2020

En æra slutter, når den altid upåklageligt klædte og veltalende Erik Hamre på fredag for sidste gang tager imod sine gæster i Gentofte Kinos foyer med ild i pejsen. Den 65-årige direktør, der har ejet og drevet Gentofte Kino siden 1986, har besluttet sig for at sælge sit livsværk til Gentofte-borgeren Sune Lind Thomsen, der selv har 20 år i filmbranchen med sig i bagagen. "Gennem årene har jeg vel fået cirka 10 henvendelser fra interesserede købere, men det har aldrig rigtig klikket. Enten var det ikke det rigtige tidspunkt, eller også var det ikke den rigtige person. Da Sune henvendte sig i slutningen af 2019, drøftede jeg det igennem med min kone Kirsten, der selv har været direktør for Grand-biografen i 20 år. Vi var enige om, at nu føltes det rigtigt for første gang," fortæller Erik Hamre, der på trods af sit farvel til den biograf, han har personificeret i treethalvt årti, ikke har tænkt sig at investere i noget slumretæppe.

"Jeg er langt fra pensionsmoden. Flere kulturinstitutioner har været så venlige at spørge, om jeg vil hjælpe med råd og vejledning, og jeg har stadig mit firma Entertainment Service, som jeg har drevet siden 2003, hvor jeg tilbyder OperaKino og nu også BioBanko," smiler han.

Hvordan er det at give sit "barn" væk til en anden?

"Det er mit barn, som du siger, og selvfølgelig er jeg da lidt vemodig, ellers ville jeg være fuldstændig følelseskold. Jeg er taknemlig over at have fået lov til at være her så mange år. Jeg er taknemlig over biografens venneforening, jeg er taknemlig over mit dygtige personale, som Sune heldigvis beholder. Jeg er også taknemlig over mit samarbejde med Gentofte Kommune og Villabyerne. De har begge været vigtige og gode partnere igennem hele min tid i Gentofte Kino. Og så er jeg allermest taknemlig over Kirstens støtte gennem alle årene. Min største interesse er, at biografen får et godt nyt pust, og det er jeg sikker på, Sune vil give den."

Hvad er dit bedste råd til ham?

"Følg dit hjerte. Hvis du vil have dit publikums respekt, så er der nødt til at være en rød tråd. Og så er en god biografdirektør en cirkusdirektør, som altid viser sig for sit publikum. Hvis man ikke ønsker at være i sin biograf, så skal man ikke have den."

Sune Lind Thomsen nikker samtykkende.

"Jeg kommer til at være her lige så meget, men jeg kommer ikke til at slå Eriks rekord, for jeg er 50 år. Men det er et helt fantastisk, unikt sted. Som min revisor sagde, det er det rene liebhaveri."

På spørgsmålet om, hvor prisen for Gentofte Kino landede, afviger den nye direktør på elegant vis:

"Det blev mere, end jeg ønskede og mindre, end Erik ønskede. Men vi fandt hinanden, og vi kan da stadig tale sammen."

Øjenkontakt med den afgående direktør bringer ikke Villabyerne tættere på et svar:

"Det er jo en del af min pensionsopsparing," nøjes Erik Hamre med at konstatere.

Arbejdede for Erik Sune Lind Thomsen blev uddannet cand.comm. i sprog og kommunikation fra Roskilde Universitet i 1998, men hans løbebane blev hurtigt filmens verden.

Han tumlede ind i branchen som glødende Star Wars-fan i 1999, hvor han fik opgaven at lave det danske pressearbejde, da George Lucas udsendte sin prequel til alle tiders rumeventyr med 'Den usynlige fjende'.

Sune Lind Thomsen fik ikke en krone for sin indsats i Constantin Film, men den hjalp ham videre over til presseafdelingen i Disney, hvor Erik Hamre sad som landechef. Efter nogle år med pressearbejde hos Disney, senere Nordisk Film og SF Film, blev Sune Lind Thomsen selvstændig PR-mand og filmskribent i Søndagsavisen. Senere har han arbejdet 12 år som film- og distributionschef i SF Film.

"Da jeg fyldte 50 i maj 2019, følte jeg, jeg havde været rundt om det meste i den danske filmbranche. På nær at eje min egen biograf. Det her er min barndoms biograf. Hvis jeg skulle eje en biograf, skulle det være den," fortæller Sune Lind Thomsen, der sammen med sin familie flyttede til Gentofte som 9-årig i 1978. I dag bor han her sammen med sin kone, sin 19-årige datter og 9-årige søn.

Sune Lind Thomsen har ingen programerklæringer for sin nye biograf klar, men han slår fast, at den røde tråd bliver kvalitet.

"Som enkeltsalsbiograf kan Gentofte Kino ikke spille alle film. Vi kan heller ikke spille alle de gode film, som lanceres i biograferne. Men vi kan have fokus på kun at spille de bedste af dem. Der kommer ingen ændringer i forhold til det kriterium. Jeg vil kæmpe for, at Gentofte Kino fortsat er en kulturbastion," siger han.

Vil Gentofte Kino under dit ejerskab fortsætte som medlem af Europe Cinemas og dermed forpligte sig til, at 60 procent af repertoiret er europæisk?

"Ja, det er intentionen. Vi er en up market biograf, så vi vil aldrig rendyrke actionfilmen eller de store blockbustere. Men vi skal også skele til vores publikum, og det kommer jo også an på, om kvaliteten af de europæiske film holder. Og om udbuddet stadig er der. Måske skal vi spille flere sydkoreanske film," smiler han, velvidende, at Villabyernes udsendte godt ved, at Joon-ho Bongs 'Parasite' lige har vundet en Oscar for bedste film.

"Jeg tror også, vi kommer til at se flere af de restaurerede klassikere, de gamle cinemascope-film som Doktor Zhivago og Ben Hur. Jeg vil gerne hylde filmkunsten, så en klassikerklub er på tapetet. Hvis du skal se en film, som den blev tænkt, så se den i Gentofte Kino," lyder det sloganparat fra Sune Lind Thomsen.

Erik er jo berømt for at have forsaget popcorn i sin biograf, kommer du til at gøre det samme?

"Det er for tidligt at svare på. Jeg har ikke stået på gulvet endnu, jeg skal først til at lære mit publikum at kende. Der er ikke noget, der er statisk, og jeg er Sune, jeg er ikke Erik 2. Men jeg vil i hvert fald gerne fastholde den positive del af at være en tidslomme. Hele biografens retro- og funkisstil, den vil jeg ikke røre ved."

Vil savne sit publikum Klokken er ved at nærme sig 11 på en onsdag formiddag, så de første medlemmer af Charlotteklubben, der hver uge booker biografen til en særvisning, begynder at indfinde sig. Både den afgående og den nye direktør sidder derfor lidt uroligt i sæderne, ivrige efter at tage imod. Der er tid til et sidste spørgsmål til Erik Hamre; hvad vil han savne mest?

"Mit publikum! Den her helt særlige fornemmelse af forventningsfuld glæde. Det at formidle filmiske oplevelser, det er skønt."

"Ja, tænk. Man møder på arbejde, og så kommer der glade folk ind ad døren," supplerer Sune Lind Thomsen.

Man kan sige farvel til Erik Hamre ved en reception i Gentofte Kino fredag den 28. februar kl. 14-16.