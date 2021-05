Her er vi på besøg i en lokal børnehave, hvor to seniorer kommer med kreative input. Arkivfoto

Sådan ser befolkningsprognosen ud for Gentofte

Den seneste befolkningsprognose for Gentofte Kommune forudser et stabilt befolkningstal de kommende år, men med flere ældre over 85 og et fortsat fald i antallet af mindre børn og skolebørn

13. maj 2021

Der kommer færre små børn og skolebørn i Gentofte Kommune over de kommende 12 år. I en ny prognose for befolkningsudviklingen i kommunen ser antallet af børn under 15 år ud til at være faldende hvert år, så langt prog­nosen rækker.

Siden 2012, hvor antallet af 0-5-årige toppede med 5.385, har der været et stærkt faldende børnetal. I 2021 er der ni hundrede børn mindre end dengang, og den udvikling ser ud til at fortsætte omend med nedsat hastighed. Således forventer kommunen, at der i 2025 er 130 børn færre i den aldersgruppe end nu.

Mange flere ældre Omvendt ser det ud for antallet af seniorer og ældre i Gentofte Kommune. I dag er der over 4.000 flere 65-84-årige end for 10 år siden, og over de kommende syv år forventes det tal at stige med yderligere 1.000, så der vil være ca. 14.500 seniorer i kommunen.

Befolkningsgruppen over 85 år er den, der står til at stige mest. I mange år har antallet af ældre været for nedadgående i kommunen, men 2021 ser ifølge prognosen ud til at være vendepunktet. Fra lige under 2.000 ældre over 85 år nu forventes det, at der er omtrent 3.000 i aldersgruppen om ti år. Der er ikke set nogen overdødelighed i ældste aldersgrupper i 2020 grundet corona, snarere tværtimod, skrives det i et notat til befolkningsprognosen.

Forventede boligbyggerier Samlet set er Gentoftes befolkningstal på 74.550 og her vil det ligge stabilt i de kommende år, inden et fald forventes at indtræffe.

Prognosen tager særligt udgangspunkt i kommunens bygningsmasse, og her er for eksempel de kommende nybyggerier af samlet 250 ungdomsboliger medvirkende til, at der ventes en stigning i antallet af 16-24-årige.

I alt er der en forventning om cirka 950 flere boliger i Gentofte Kommune.

Det drejer sig om 350 lejligheder i Tuborg Havn, 100 ungdomsboliger i Sportsparken, 200 boliger på Niels Steensens Vej og Ørnegårdsvej med ca. 50 ungdomsboliger og 50 familieboliger hvert sted, 49 boliger på Vilvordevej, 50 ungdomsboliger på vejen Ved Ungdomsboligerne op ad motorvejen, 29 store boliger på Sauntesvej, 50 boliger på Palle Simonsens Vej, flere ældreboliger på Jægersborghave plejecenter og 22 og 23 nye boliger på henholdsvis Strandvejen og Dyrehavevej.

