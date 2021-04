Så tæt på: 3-2 nederlag i tæt DM-finalekamp nr. 2

Begge hold startede med samme spillere i andet sæt. Der blev i det hele taget ikke skiftet meget ud på nogle af holdene i kampen. Holte spillede fra starten af andet sæt et meget flot forsvar, som i perioder skabte frustrationer for de ellers godt angribende Gentofte-spillere. Holte kom foran 13-9 og 19-15 og holdt føringen sættet igennem. 25-20 til Holte.

I tredje sæt styrede udeholdet begivenhederne fra først til sidst. Gentofte fortsatte med at have svært ved at vinde sine angreb. Efter nederlag 16-25 i tredje var der ikke mange, som levnede Gentofte-holdet mange chancer for at komme ind i kampen igen.