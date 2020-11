Se billedserie Emil Scot er ny i Futsal Gentofte-blusen. Han kommer fra Futsal København.

Så ruller futsal-bolden igen i GentofteFutsal

Gentofte genoptager søndag en ny sæson i Futsal-ligaen. Flere profiler er stoppet, mens nye er kommet til, så truppen ser nok en gang stærk ud. Det bliver der også brug for, da klubben også skal spille Champions League

Villabyerne - 11. november 2020 kl. 06:44 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

Futssal Grundet Corona-begrænsninger på stribe, måtte sidste sæson afsluttes noget anderledes end de tidligere sæsoner. Men den blev gennemført, og igen gik guldet til Futsal Gentofte. Og på trods af diverse fortsatte restriktioner, er Futsal Gentofte nu også klar til en ny sæson.

Det bliver dog uden en række kendte ansigter, for væk er en række profiler, hvor især Zakaria El-Ouas bliver et tab. Men truppen er stor, og nye profiler er kommet til, så optimismen er stor i Futsal Gentofte-lejren, hvor ambitionen for den kommende sæson er at tage det fjerde mesterskab på stribe.

Optimismen er ikke blevet mindre af, at fire spillere er kommet til klubben, hvoraf de tre er landsholdsspillere.

Der er tale om Emil Scott fra København Futsal og Rasmus Johansson fra FC Fjordbold, som begge er begge faste spillere på det danske landshold, når de er skadesfri. Også Niklas Thorleifsen - grønlandsk landsholdsspiller - er blevet sin skade kvit og er også klar til at trække i Futsal Gentofte-trøjen. Endelig er Lars Bonde vendt tilbage til klubben.

Om truppen anno2020/2021 vil være soleklare favoritter vil tiden som bekendt vise. Men som regerende danske mestre er det naturligt, at klubben har en klar målsætning. Den er nemlig helt officielt at genvinde DM-titlen for fjerde gang i træk.

Noget tyder dog på, at den østdanske dominans inden for futsal-sporten kan blive udfordret. Det mener klubbens formand Christian Peytz:

Fakta Futsal-sæsonen trilles i gang på søndag, og vil du være sikker på at kunne se futsal fra første række, så læs videre her:

Sæsonkort koster 250 kr., voksen 40 kr. mens unge og pensionister 20 kr.



"Det har i alle årene har været øst-holdene, der har domineret i dansk futsal. Sådan bliver det ikke nødvendigvis fremover. Flere jyske klubber satser nu målrettet på at komme til tops. Hjørring Futsal har eksempelvis engageret en brasiliansk træner med erfaring fra de største europæiske ligaer", siger han og supplerer at der også i Øst-rækken bliver kamp om pladserne, hvor der er kommet to spændende oprykkere op i ligaen, nemlig 'Sat af' og Nordhavn.

Futsalspillere på udenlandske eventyr

De danske Futsal-mestre fra Gentofte har måttet afgive en række profiler til udlandske klubber, hvilket følgelig bliver et tab for klubben, men omvendt også er en stor cadeau til klubben.

Og derfor tager man det nok med smil på læben, når der sker en del udskiftning i truppen forud for sæsonen, hvor tre spillere altså er taget til udlandet.

Kantspilleren Adam Fogt har fået kontrakt i U.S. Saints Pagnano - en Milano klub i den næstbedste italienske række. Forsvarets krumtap Zakaria El-Ouaz har fået kontrakt med den ambitiøse klub ved navn Bordeaux - A.S. Pessac Châtaigneraie - i den næstbedste franske række.

Endelig har klubbens unge målmand Frederik Peytz spillet sig til en kontrakt hos de svenske vice-mestre IFK Göteborg. Mens både Adam og Frederik har spillet flere kampe for deres nye klubber, har 'Zaki' endnu ikke kunnet spille for sin nye klub, da den franske 1. division er suspenderet.

Turneringskamp og europæisk på plakaten

Futsal Gentofte starter sæsonen søndag, hvor det i den hjemlige liga gælder første hjemmekamp kl. 16.45 i Kildeskovshallen mod LA 12.

Klubben har af Gentofte Kommmune fået grønt lys til at lukke 200 tilskuere ind i Kildeskovshallen , men for at være på den helt sikre side, har klubben valgt kun at lukke maksimalt 125 ind til den første kamp.

"Vi ønsker at holde et Corona-sikkert arrangement, og det er en ny situation, vi skal forholde os til", siger futsal-formand Christian Peytz.

At der overhovedet må komme tilskuere ind i denne størrelse skyldes netop, at klubben kræver entré, men Futsal-klubben mener bestemt, at produktet bestemt er til det.

Champions League i Gentofte De seksdobbelte danske mestre fra Futsal Gentofte har fået hjemmekamp i årets UEFA Futsal Champions League turnering. Kampen spilles i Gentoftehallen den 27. november, men desværre uden tilskuere efter påbud fra UEFA.

Modstanderen er Leo Futsal Club fra Armenien - selv samme hold, der slog Gentofteholdet ud af turneringen sidste år. Sidste år stillede de op med seks brasilianere, hvilket blev helt afgørende. Desværre manglede Futsal Gentofte 2 placeringer for at blive seedet i årets lodtrækning, hvilket havde givet noget nemmere modstandere.

"Nu må vi se hvilket hold, som Leo kommer med. Bliver det et hold uden for mange udlændinge, så har vi bestemt en chance, for vVi har tidligere slået de armenske mestre, da det var et mere 'normalt' armensk mandskab", siger cheftræner Bo Holden.

Kampen bliver vist på Sports Live, som også dækker den danske futsal-liga i den kommende sæson.