Foto: Thaut Images - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Så ruller bolden igen i de bedste fodboldrækker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så ruller bolden igen i de bedste fodboldrækker

Mens der torsdag i sidste uge blev givet go til fodbold i 3F Superligaen og i 1. division, må 2. division og serierækkerne derunder fortsat afvente at få lov til at spille

Villabyerne - 13. maj 2020 kl. 08:54 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

3F Superligaen og 1. division fik torsdag aften grønt lys til at sætte gang i både kamp og træning med det samme.

Men 2. divisionsklubberne må fortsat væbne sig med tålmodighed, for på sidste uges pressemøde forklarede statsminister Mette Frederiksen (S), at foreningslivet fortsat må overholde forsamlingsforbuddet for grupper på over 10 personer.

Det har de to professionelle rækker i dansk fodbold altså fået dispensation fra at overholde, fordi de anses som virksomheder, og nu håber Divisionsforeningen, at det samme kan gøre sig gældende for 2. division.

Det fortæller direktør Claus Thomsen til bold.dk.

"Vi kommer til at kigge på 2. division nu. Det vigtigste i aften (torsdag i sidste uge, red.) er beskeden om, at professionel fodbold kan gå i gang, og så kommer vi til at gøre alt for, at 2. division kan gå i gang. Den række er en del af 'økosystemet', så det er vigtigt," sagde Claus Thomsen til fodboldsitet.

Dermed er det fortsat uvist, hvornår de to lokale fodboldklubber HIK og Skovshoved IF igen kan tørne ud i divisionssammenhæng endnu.

Flere uafhængige kilder gætter på, at det bliver i en forkortet udgave, da turneringen af de fleste ønskes 'overstået' inden udgangen af juni.