Så er der groove og dans på Bellevue

Det er de kommende tirsdage du kan danse dig glad på Bellevue

De kommende tirsdage frem til slutningen af juni kan du komme i groovestemning på Belllevue.

Tirsdage mellem klokken 10 og 11 og igen mellem 17.30 og 18.30, er der groove for voksne med Dorthe Lykke og Daniela Petrova Keil. De kalder dansen for verdens nemmeste dans med skøn musik og sim­ple mooves, der er inspireret af mange forskellige genrer og stilarter.

"Man følger samme rytme, og alle inviteres til at danse og bevæge sig på sin egen unikke måde. Så det er umuligt at gøre det forkert," skriver de to undervisere i en pressemeddelelse.

Det kræver ingen forkundskaber for at deltage i undervisningen. Men måske lidt mod til at prøve at gøre noget andet - mod til at prøve at give slip og være lidt ligeglad.

"Det værste, der kan ske, er sved på panden, smil på læben, og at du måske bliver glad i låget og får en sjov oplevelse med en anden form for samvær," siger Dorthe og Daniela.

Deltagerne anbefales at medbringe vandflaske, et lille håndklæde og et tæppe til stilhed i slutningen af timen - plus måske en tør bluse til bagefter.

Tilmelding sker på www.dorthelykke.dk. Jk