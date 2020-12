Så er der fucking jul i Gentofte

Nu har du mulighed for at se forestillingen 'Fridas fucking jul'. Stykket bliver vist i Øregårdssalen på Gentofte Bibliotek 4. december kl. 18.

Frida er glad for sin status på gymnasiet, hendes udseende og især hendes ældre kæreste, som aldrig har tid til hende og næsten aldrig tager telefonen. Desuden er hendes mor ikke den, som har tid til at trøste sin datter.

Cecilie er den, der er meget klog, får 12 i alt og har en lys fremtid foran sig. Men hun er usikker på sin krop og sig selv. Desuden føler hun, at hun begynder at være usynlig for Frida, som er hendes eneste ven.