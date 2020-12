SISU?s nr. 13 på U13-holdet, Jonathan Cordes, skyder et presset skud mod Virum.

SISU's U13 drenge tager alle stik

Ikke nok med, at SISU's U13 drenge vinder efterårets Mesterrække A, så vinder 2. og 3. holdet også deres rækker

Villabyerne - 09. december 2020 kl. 07:11 Kontakt redaktionen

SISU's U13 drenge er inde i en rigtig god stime og ligger nu øverst i tabellen i alle tre af de øverste rækker efter efterårets basketballturneringer.

I gruppefinalen mod Virum i Mesterrække A vandt SISU's U13 førstehold, som primært består af spillere født i 2008, 57-51 i et tæt opgør, som dog ikke var i fare trods de tætte cifre.

"Det er nu fjerde gang i træk, at vi slår Virum - som vi ellers tidligere ikke har kunnet vinde over," udtaler headcoach Ulrik Cordes og fortsætter: "Drengene er meget talentfulde, de har virkelig udviklet sig, og så spiller de meget disciplineret, også i de tætte opgør."

Udover at toppe tabellen i den højeste U13-række, så manifesterede SISU's andethold, som består af spillere fra klubbens stærke 2009-årgang, sig ved at slå Falcon overbevisende med 102-36. Holdet er nu ubesejrede i den næsthøjeste række. Ligeledes vandt tredjeholdet gruppefinalen mod Hvidovre med 42-40 i en meget tæt kamp, som kunne have gået begge veje, men hvor SISU i sidste ende trak det længste strå.

SISU vokser sig store "Det er meget usædvanligt, at en klub er så dominerende i en årgang og på denne måde vinder alle tre mesterrækker. Jeg har i hvert fald ikke set det før," udtaler Thomas Troels Smith, klubchef i SISU.

SISU er vokset meget i løbet af de seneste år og er nu med over 1.000 medlemmer en af de største basketballklubber i Danmark.

"Vi har i løbet af de seneste år været rigtig gode til at opbygge bredden i SISU, men har måske forsømt også at udvikle de bedste spillere. Med over 70 drenge i klubben født i 2008/09 årgangene og gode trænere til alle hold, så er vi ved at danne grundlaget for en rigtig god basketballskole, hvor også nye spillere kan nå at blive rigtig gode," siger klubchef Thomas Troels Schmidt.

Et luksusproblem Med de tre topplaceringer står SISU's U13 hold med en lidt interessant udfordring, da alle tre hold nu er kvalificeret til den øverste række efter jul og således skal kæmpe mod hinanden om mesterskabet.

"Det giver jo ikke mening, at vi har så mange hold i den øverste række, som skal spille mod hinanden. Vi vil snakke med forbundet om at give tredjeholdets plads til Hvidovre og så tilmelde et fjerdehold, så vi har fire hold i de øverste rækker. På denne måde kan nogle af vores nyeste talenter også også få flere udfordringer," siger headcoach Ulrik Cordes. jbl