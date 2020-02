SISU tabte stort til topholdet

Der ville næppe have været et bedre tidspunkt at slå Hørsholm 79ers på end søndag eftermiddag. For med to sjældne nederlag i bagagen havde det vist sig, at Hørsholm-holdet vitterlig kan slås.

Det blev dog kun teori, for 79ers cruisede sig til en storsejr på hele 104-60 over SISU. Alle fire perioder blev vundet komfortabelt - især de tre første.

Og da pauseføringen lød 39-60, var løbet vel reelt kørt efter 20 minutter. SISU møder Aabyhøj onsdag aften i den sidste kamp i grundspillet.