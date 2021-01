Det blev til endnu et nederlag mod Aabyhøj, men SISU kan tage flere gode ting med fra kampen. Arkivfoto: Ole Tradsborg

SISU skød året i gang med et nederlag

Aabyhøj vandt for tredje gang mod SISU, der dog viser fortsat fremgang. Returmøde mod netop Aabyhøj på hjemmebane venter i Dameligaen, der fortsat spiller trods corona-situationen

Villabyerne - 13. januar 2021 kl. 16:51 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

Det blev alle dårlige gange tre for SISU mod Aabyhøj, der igen vandt de to holds indbyrdes kamp.

Men igen viste SISU fremgang, og selv om det endte med et nederlag på 69-82, kan klubben igen tage gode ting med til de kommende hjemmekampe.

Det var faktisk kun i første periode, som endte 21-10 i hjemmefavør, at SISU tabte kampen. For i de øvrige tre perioder vedblev SISU at holde fast, selv om de desværre ikke lykkedes med at decimere afstanden til hjemmeholdet.

Nu venter hjemmekamp mod netop Aabyhøj den 16. januar, og her må SISU være yderst opsat på at tage sæsonens første sejr. Meget taler for, det sker.

Desværre vil der ikke være mulighed for at se opgøret live, men dette streames til gengæld via klubbens Facebook-side.

Corona-håndtering i forbundet Fra Dansk Basketball Forbund (DBBF) er nu varslet ny håndtering i forhold til kampe i Dameligaen. Alle spillere, trænere, managers og andre omkring holdet til træning og kamp skal nemlig testes en gang om ugen.

Testen skal foretages senest 72 timer før kampstart, og hvis muligt så sent som 48 timer før kamptidspunktet. Også dommere i Dameligaen skal testes efter samme regelsæt, der gælder for spillerne.

