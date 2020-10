Et meget ungt men lovende hold skal i denne sæson reprænsentere SISU i Dameligaen, hvor målet er at komme med i det afsluttende FINAL 4-stævne. Foto: SISU

SISU satser på egne ungdomstalenter

Efter mere end syv måneders pause starter Dameligaen endelig igen. SISU starter sæsonen med første kamp på onsdag hjemme mod BMS Herlev Wolfpack

19. oktober 2020 Af Ole Tradsborg

Endelig er ventetiden ovre for de lokale dame-basketspillere fra SISU, der på onsdag tager hul på en ny sæson.

I denne sæson bliver der dog noget færre modstandere for SISU, da Dameligaen i denne sæson kun består af fem hold. Foruden SISU er det Aabyhøj IF, BMS Herlev Wolfpack, BK Amager og de forsvarende mestrene fra Hørsholm 79ers.

Både Lemvig Basket og Værløse Blue Hawks har meldt fra, da de ikke havde det sportslige setup til at være med i denne sæson.

I SISU har man også kigget indad, og det betyder, at en stamme af egne, unge talenter fra SISU bliver bærende spillere. Dette krydres med tilgang fra et par andre danske klubber samt et par udenlandskespillere, nemlig græske Spyridoula og tyske Kathrin Menne.

Headcoach er stadig græske Eleni Kafantari, som sekundere af George Souliotis og amerikanske James Young.

Ungdomsspilere på førsteholdet Flere ungdomslandsholdspillere fra SISUs succesrige U19 hold er til denne sæson rykket op på Dameliga-holdet og skal i denne sæson således prøve kræfter med Danmarks bedste kvindeliga.

En god forberedelse har længe været i gang, for holdet træner fire gange ugentligt, og har derudover løbetræning og styrketræning på programmet, for at den enkelte kan udvikle sig som spiller.

Derudover bliver der afprøvet nye spilsystemer, forbedret kondition og forebygget skader. Derudover er der individuelle samtaler omkring roller på holder, udviklingstrin, videoseancer og tips til, hvordan man generelt bliver en bedre basketballspiller.

Ambitionerne og målsætningen for holdet i kommende sæson er at komme i Dameligaens FINAL 4-slutspil, og vinde guld i U19 rækken, hvor en del af holdets spillere også deltager. Det meget unge men lovende hold ser spændende ud, og med mere erfaring og et par forstærkninger håber klubben, at holdet kan blande sig i kampen om medaljer om nogle få år.

Dameligaholdet i SISU vil i år i øvrigt deltage med to hold i DBBF's nye 3x3 koncept, som flere kender fra streetbasket, og som i kommende sæson skal spilles indendørs med deltagelse fra spillere fra Dameligaen og fra 1. division.

SISU tager hul på en ny sæson i Dameligaen onsdag den 21. oktober kl. 19.45, hvor holdet spiller hjemme i Gentoftehallen.

Allerede 24. oktober spiller SISU igen, denne gang på udebane mod BK Amager.

Fakta

SISU-holdet i Dameligaen anno 2020 består at følgende spillere:

Iben Chastine Bendix

Laura Dyhrberg

Maja Heesch Michan

Josefine Schubart Haabegaard

Anna Clara Juul Mogensen

Kathrin Menne (Tyskland)

Spyridoula Kazantzi (Grækenland)

Asta Klara Jacobsen

Caroline de Klauman

Asta Vadum Blauenfeldt

Helene Dalsgaard

Michala Nathalie Bork

Amalie Bessermann

Shani Ata