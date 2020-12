Eleni Kafantari har udstukket den rigtige retning for SISU, der, set i lyset af et par meget gode kampe, nok skal score point i starten af 2021. Arkivfoto: Ole Tradsborg

SISU-nederlag giver grobund for optimism

eFlotte præstationer mod Hørsholm 79ers og Amager BK var tæt på at give sæsonens første point, men SISU manglede - igen - lige det sidste

Af Ole Tradsborg

BASKET Hvordan kan man bruge nederlag konstruktivt? Ja, det spørger man givet sig selv om i SISU, men faktum er, at SISU leverede en fremragende indsats mod de mangedobbelte danske mestre fra Hørsholm 79ers onsdag aften, samt igen lørdag aften mod Amager BK.

Og den optimisme må give holdet et boost, der senere bliver point værd.

I det første af to opgør på bare fire dage, i onsdags, lagde SISU ud med en føring på 4-0 med scoringer af Asta Blauenfeldt. Hørsholm 79ers svarede hurtigt igen med syv point af Elisabeth Brynaa, og så var kampen i gang.

Hørsholm fik stresset SISU med stærkt forsvar i de to første perioder og fik skabt et forspring på +21 point ved pausen (38-17). Ved halvleg syntes kampen afgjort, men SISU's kvinder gav ikke op, og de kæmpede sig tilbage og vandt tredje periode med tre point.

SISU fortsatte pointjagten, og med flere 3 point-scoringer og et langt mere intenst forsvar gav det i fjerde periode SISU troen på, at kampen potentielt kunne vindes.

Kampen blev igen fyldt med intensitet, spænding og nerve. Hørsholm 79ers havde svært ved at få spillet til at flyde, på trods af, at rutinerede og erfarne spillere var sat på banen for at holde hjem.

Med kun to (!) point til gæsterne i sidste periode fik SISU for alvor blod på tanden, og håbet om at vinde sæsonens første sejr var indenfor rækkevidde. Desværre missede SISU oplagte chancer indenfor de sidste par minutter, og Hørsholm 79ers trak det længste strå med en sejr til sidst på bare fem point.

Nyt og tæt drama lørdag

Allerede lørdag aften stod en ny klassemodstander over SISU's unge hold, nemlig det rutinerede Amager-hold.

Da SISU mødte amagerkanerne første gang i oktober, endte det med en syngende lussing til SISU på 47-92, mens det andet møde i slutningen af november, det seneste møde mellem de to klubber, endte med hæderlige 76-87.

Og det sluttede lørdag mere end hæderligt for SISU, der startede med en 6-0-føring, en føring der kun blev hentet to gange undervejs, før SISU til allersidst måtte kapitulere og erkende et nederlag på bare 57-64.

Længe førte SISU og havde kontakt helt op til 55-56 få minutter før tid.

Det endte altså igen med nederlag, men pilen peger i den grad i den rette retning for SISU, der efter de to hjemmebanekampe slutter 2020 af.

Først den 9. januar skal klubben i kamp igen, denne gang mod Aabyhøj, der indtil nu har tildelt SISU sæsonens største nederlag.