SISU nærmer sig mere og mere sin første sejr i Dameligaen, men fredag aften kunne igen noteres et nederlag. Håbet og optimismen er dog fortsat intakt hos det unge hold, der først spiller sin næste kamp i slutningen af februar. Arkivfoto: Ole Tradsborg

SISU nærmer sig point

SISU spillede fredag aften mod et af Dameligaens tophold fra BMS Herlev Wolfpack. Kampen blev meget lige, hvilket de fire periodecifre understreger (15-14, 15-11, 18-18, 16-14).

Begge hold fulgtes altså pænt ad i løbet af kampen, SISU med fart over feltet og mange gode skud.

Holdet lykkedes også med at få mange rebounds og dermed ekstra chancer. Holdet var opsat på at give topholdet BMS Herlev Wolfpack kamp til stregen, og helt frem til tre minutter før tid hang de også godt på. Forskellen var på det tidspunkt sølle fem point. Desværre lykkedes det ikke at få vendt kampen til SISU's fordel.