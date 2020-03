Emil Holst tog en relativ let sejr, da han i to sæt 'grillede' sin modstander. Foto: Ole Tradsborg

SIF sluttede som nummer fem i Badmintonligaen

Og den opgave var skovserne tændte på fra start og bragede sig hurtigt foran 3-0 i vundne kampe, via to gange mixdouble-sejre og sejr til Rasmus Gemke i 1. herresingle.

Derefter var det op til SIF's to damesingler, hhv. Natalia Koch Rohde og Kati Tolmoff, der med sejr i bare en af deres respektive kampe, ville sikre, at SIF ville vinde samlet.

Det lå i kortene, at det ville blive en realitet, og derfor blev det valgt, at herredoublerne og damedoublen skulle afvente at starte. Og de kampe kom aldrig i gang, da Kati Tolmoff først løste sin opgave.

"Det er selvfølgelig møgærgerligt, at vi ikke formåede at spille os i årets Final 4, især efter den start, vi fik på sæsonen, hvor vi startede med at slå Højbjerg ude 6-3 og Værløse hjemme 7-2. Men med to mindre gode holdkampe på udebane mod Aarhus og Solrød, som vi begge taber til med 4-5, blev det desværre de point, vi manglede, da det store regnskab blev gjort op," udtalte 'PK'.