Dino Karjasevic (tv.) blev dobbelt målscorer og var i den grad med til at sikre, at Skovshoved blev i 2. division. Foto: Søren Folman

Artiklen: SIF scorede overlevelse via sejr

Nedrykningsspøgelset lurede, fordi Skovshoved ikke havde skaffet sig mere end blot et enkelt point i sæsonens sidste hjemmekamp onsdag aften. I den kamp, mod Dalum, lykkedes ikke meget, og SIF måtte kæmpe hårdt for uafgjort. Og da en anden potentiel nedrykker, nemlig Vejgaard, samtidig onsdag aften sejrede overraskende mod B93 på Østerbro Stadion, var spændingen intakt inden sidste spillerunde.

Dobbelt op på Dino

Og her var Dino Karjasevic skarp - modsat onsdag aften på hjemmebane. Hans to mål, i det 22. og 34. minut, viste sig alt rigeligt i mission overlevelse. Faktisk rykkede skovserne helt op på en femtesidsteplads i tryg afstand fra nedrykningsstregen, da slutregnskabet blev gjort op. Derfor gik det igen som det skulle for SIF, der også i sidste sæson var i slemme problemer, men netop klarede frisag i sidste runde.