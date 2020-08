SIF og HIK mødes i pokalbrag tirsdag

For lokale fodboldinteresserede er der langt om længe mulighed for at se fodbold på nærmeste hold igen. Eller det er måske så meget sagt, da Corona-spøgelset stadig sætter store begrænsninger for både afholdelse og afvikling af kampe i Danmark.

Således er der et max-tal på 500 tilskuere til kampe i blandt andet 2. division, hvor HIK og SIF begge er at finde.

HIK indleder kampen om nye point allerede i dag fredag aften kl. 19, hvor modstanderen er oprykkerne fra AB Tårnby.

Skovshoved IF skal, omend de i denne sæson er væsentligt forstærkede, på en noget sværere opgave, når de lørdag starter sæsonen for deres vedkommende.

Her gælder det udekampen på Falster mod Nykøbing FC,, som er nedrykker fra Nordicbet Ligaen.