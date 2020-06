Hvis skovserne skal gå hele vejen til Final 4, kræver det eksempelvis en toptændt Joachim Fischer. Arkivfoto: Ole Tradsborg

SIF fik travlt med at blive finaleklar

Da det stod klart, at Skovshoved kom med på et afbud til Badmintonligaens Final 4, gav det travlhed i klubben. Men truppen er nu trimmet og klar til at dyste om ædelt metal

Villabyerne - 15. juni 2020 kl. 17:19 Af Ole Tradsborg

De fik pludselig travlt i SIF med at kalde spillere til træning igen, da det stod klart, at Vendsyssel og Greve takkede nej til finalekampe på grund af corona-situtionen.

Men i SIF var man klar, også selv om et mindre puslespil først skulle lægges.

En enkelt spiller, Emil Holst, var endda ligefrem skiftet til Solrød. Men også han er at finde i truppen igen og deltager derfor med sine gamle 'kolleger' i klubbens træning forud for Final 4-stævnet.

Også Henrik 'PK' Rohde er med i forberedelserne, og det glæder ham usigeligt - at have fået en uventet og ekstra chance. Men hele klubben glæder sig, fortæller han:

"Alle er faktisk rigtig glade for at modtage denne 'fribillet'. Spillerne, fordi der igen er noget at se frem til, for ellers var det jo først kampe igen til september. Sponsorerne, fordi TV2 dækker begge dage. Træneren, fordi det var hans mål inden sæsonen."

'PK' kan passende gøre endnu et tilbageblik på sæsonen, hvor han tidligere er citeret for ikke at føle, det var en fuldstændig katastrofe, at Skovshoved ikke kom med efter grundspillet .

"Vi lå i mine øjne som fjerde- eller femtebedste hold i ligaen på papiret, og det var flot, fordi spillerbudgettet er halveret fra tidligere sæsoner. Men skuffelsen var stor, da vi ikke løste opgaven, og fordi jeg virkelig synes, det er et spændende og megasjovt tiltag, Badminton Danmark har valgt som afslutning på Badmintonligaen i år, nemlig Final 4-stævnet. Og nu står vi der så alligevel, grundet nogle pinlige afbud," lyder det frit fra leveren fra 'PK'.

Klubben glæder sig nu vildt til Final 4-stævnet, hvor man kun er garanteret at kæmpe om guld, hvis semifinalen fredag den 19. juni vindes.

Her møder SIF Solrød. Men alle spillere er klar, bedyrer 'PK':

"Som sagt er alle mand kaldt ind for at gøre truppen så bred som mulig, for med en så intens træningsopstart igen, er risikoen for skader stor. Det der med at have skadede spillere til afgørende finaler, er vi jo næsten i Skovshoved blevet eksperter i," lyder det med et bredt smil på læben fra den mangeårige træner, der selv var på vej væk, men med garanti vil give alt og lidt til for at sætte et afsluttende og gyldent aftryk på en i forvejen fornem tid i klubben.

SIF-truppen en nu stille og roligt ved at træne op på niveau igen. Og meget skal som ventet klappe, hvis spillerne skal være helt klar.

"Om vi når helt op, må tiden vise. Målsætningen er stadigvæk guld, men også med en del ydmyghed og forventning om, at det bliver noget anderledes end andre finaler, vi har været med i," slutter 'PK', der sammen med SIF-truppen kan glæde sig til en semifinale fredag den 19. juni og dagen efter enten en kamp om guld- og sølvmedaljer eller en trøstepræmie i form af bronze.

Kampene Skovshoved møder Solrød i semifinalen fredag den 19. juni kl. 19. Netop Solrød tabte skovserne 4-5 til i grundspillet.

'PK' tror, at vinderen af kampen kommer til at møde Højbjerg i en finale. Højbjerg (der møder Værløse i den anden semifinale) anses af mange som de største favoritter til titlen efter deres store satsning i år. Men dem slog SIF faktisk 6-3 i grundspillets første kamp i år.

Kampene kan følges på TV2-sport. Det er på grund af risikoen for Corona-smitte ikke muligt at overvære kampene live.