SF'eren Brigitta Rick stiller ikke op til kommunalvalget igen. Efter 12 år i lokapolitik og 29 år i Gentofte er hun på vej til at flytte ud af kommunen. Arkivfoto

SF'er genopstiller ikke: Vil flytte ud af kommunen

Brigitta Rick vil flytte i bofællesskab, og dem er der ikke nogen af i Gentofte Kommune. Derfor kommer hun ikke til at optræde på stemmesedlen til kommunalvalget

Villabyerne - 07. april 2021 kl. 06:31 Af Joachim Christensen

Efter snart 12 år i kommunalbestyrelsen har SF's Brigitta Rick truffet et svært valg.

Hun stiller ikke op det kommende kommunalvalg i november. Hun kalder det selv et valg mellem bofællesskab eller Gentofte, for det er et ønske om at bo på en ny måde, der på sin vis spænder ben for hendes videre politiske virke i kommunen.

"Jeg har altid været virkelig glad for Gentofte, hvor jeg har boet i sammenlagt 29 år på forskellige adresser i Charlottenlund og Hellerup. Gentofte er en dejlig kommune med skov og strand og mange muligheder for udfoldelse. Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen for SF i tre perioder, men det kan jeg desværre ikke fortsætte med. Jeg har nemlig fået lyst til at bo på en helt anden måde, i et bofællesskab, hvor der er plads til alle aldre, hvor man har sin egen bolig og have, men også et fællesskab omkring spisning, dyrehold og andre aktiviteter efter lyst og muligheder. Men det findes beklageligvis ikke i Gentofte, og det varer nok lidt længere at etablere, end jeg er parat til at vente på. Så når denne valgperiode er slut, giver jeg stafetten videre," forklarer hun i en pressemeddelelse.

Hun fremhæver både sine personlige oplevelser som borger, hvor hun har haft glæde af rideskoler, dameroklub, vinterbadning og samtaler med hundeejere på kryds og tværs af lokalområdet, men også politisk ser hun tilbage på sine 12 år i kommunalbestyrelsen med et smil.

"Det har været utroligt spændende og givende for mig personligt, men jeg synes også, det har givet god mening rent politisk. Mange vil måske tro, at det må være helt umuligt for SF at få noget igennem, når vi som her i kommunen står over for et absolut, konservativt flertal, men det har bestemt ikke været 12 års ørkenvandring. Vi har kunnet diskutere tingene, og ved at indgå i et konstruktivt samarbejde har jeg også kunnet få indflydelse. Det har igennem årene givet flere resultater, og bare fra denne periode er jeg for eksempel glad for, at vi fra SF's side har stået bag indførelsen af anonym, gratis psykologhjælp til 15-25-årige og at Gentofte er blevet Klimakommune+. Så det nytter," siger hun.

Hvad Brigitta Rick i stedet skal bruge tiden på er ikke afklaret, men måske vil hun rejse mere, når det igen bliver muligt, fortæller hun.

"Jeg ved ikke, hvor jeg kommer til at bo, men jeg ved, at jeg vil komme til at savne Gentofte og mit politiske arbejde. Men SF Gentofte skal nok stille med nogle rigtig gode, nye kandidater til kommunalvalget, så de gode SF-resultater kan blive ført videre," siger Brigitta Rick.

Det er endnu ikke afklaret, hvilke kandidater SF i Gentofte stiller med til efterårets kommunalvalg.