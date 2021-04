Se billedserie Viceborgmester Søren Heisel (S) og Gentoftekredsens nyvalgte S-kandidat til Folketinget, Sebastian Schwartz (th.) har sat en tredje socialdemokrat, Jeppe Bruus (tv.), formand for Folketingets Transportudvalg, stævne oven over Helsingørmotorvejen på Kildegårds Plads.

S-viceborgmester lægger pres på regeringen

Borgmester Hans Toft (K) har sendt et brev til transportminister Benny Engelbrecht, og lokale S-politikere tog formanden for Transportudvalget med ud til det brusende trafikhav i kamp for bedre støjbekæmpelse i Gentofte

Villabyerne - 30. april 2021

Støj Gentofte Kommune var ikke nævnt med ét ord i regeringens store infrastrukturudspil. Særligt den pulje på tre milliarder kroner, der er afsat til støjbekæmpelse, nærer de lokale politikere dog håb om at få del i.

I den forgangne uge har både Gentoftes borgmester og viceborgmester kritiseret udspillet og forsøgt at lægge pres på den socialdemokratiske regering.

Hans Toft (K) skriver i et brev til transportminister Benny Engelbrecht (S), at trafikken på Helsingørmotorvejen og Motorring 3 er steget vildt de seneste mange år, uden at der er fulgt støjbekæmpende tiltag med. I 2007 kørte der på et døgn i snit 55.500 biler på Helsingørmotorvejen, mens det i 2019 var 84.600 biler, skriver borgmesteren.

"Det er urimeligt og totalt uforståeligt, at staten har prioriteret store investeringer i nye motorvejsanlæg med tilhørende støjafskærmning i områder i landet, hvor trafikmængden er relativt begrænset, men undladt at begrænse støjgenerne i hovedstadsområdet, som i langt højere grad er belastet af trafik og støjgener," skriver Hans Toft i brevet.

Utilstrækkeligt beløb Der er ikke sat navn på, hvilke områder og projekter, der får gavn af de tre milliarder kroner til støjbekæmpelse i regeringens udspil.

Hans Toft fremfører dog, at beløbet i det hele taget er for småt.

"(Det) er fuldstændig utilstrækkeligt til at gennemføre den støjafskærmning, som længe har været bydende nødvendig," skriver han.

Han understreger desuden, at mange høringssvar i kommunens nylige støjhandlingsplan gik på netop Helsingørmotorvejen, og at rigtig mange borgere er belastet af motorvejsstøj, der ligger langt over det niveau, som Miljøstyrelsen anbefaler som grænseværdi.

Borgmesterens utilfredshed med støjbekæmpelsen strækker sig længere tilbage end bare den nuværende S-regering. Også tidligere, skiftende regeringer har over det seneste tiår overset Gentofte, påpeger han.

"I 2010 var den daværende transportminister Hans Christian Schmidt (V, red.) på besøg i Gentofte ved Gentofte Sø og udtalte, at det støjproblem, han oplevede der, selvfølgelig skulle klares, og at det derfor ville komme med i næste transportpakke. Ikke desto mindre er der i dag - mere end 10 år efter ministerens besøg og løfter - ikke etableret de lovede og nødvendige støjværn og end ikke truffet indledende forberedelser hertil," lyder kritikken i brevet til Benny Engelbrecht.

Kritiserer partifæller Viceborgmester i Gentofte Kommune Søren Heisel og den lokale folketingskandidat Sebastian Schwartz er begge socialdemokrater. Alligevel er de ganske kritiske over for deres partifæller i regeringen, når det kommer til infrastrukturplanen.

"Gentofte er ikke nævnt med ét ord i den ellers meget omfangsrige plan. Det undrer mig godt nok, for her i kommunen har vi massive udfordringer med støjgener fra motorvejen, og i det hele taget er trafikforholdene i Gentofte i perioder i løbet af dagen massivt belastet," siger Søren Heisel.

De to lokale S-politikere inviterede i sidste uge Jeppe Bruus, der er formand for Folketingets Transportudvalg (og socialdemokrat) til Kildegårds Plads, hvor han måtte lægge øre til både motorvejsstøj og konkrete, lokale ønsker.

"Vi ønsker selvfølgelig, at der bliver opført højere støjværn - eller i det hele taget støjværn - på Lyngbymotorvejen. Gentofte er et af de byområder i hele landet, hvor der er flest boliger, der rubriceres som støjbelastede. Vi har et problem, og det må løses," siger Sebastian Schwartz.

Jeppe Bruus har tidligere over for Villabyerne forklaret, at han vil have fokus på Gentofte Kommunes støjplagede beboere i forhandlinger - uden dog at udstede garantier.

I samtalen med de to lokale socialdemokrater åbner han for at udvide puljen på de tre milliarder kroner, så der bliver flere støjbekæmpende midler at fordele.

"Jeg er enig med Søren (Heisel) og Sebastian (Schwartz) i, at vi må forsøge at få udvidet støjpuljen i de forestående forhandlinger og at vi skal arbejde for, at pengene bruges der, hvor støjen påvirker flest mennesker," siger han.