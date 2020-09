S i Gentofte har valgt ny formand

Den ny formand har siddet i bestyrelsen for Socialdemokratiet i Gentofte i knap 10 år, hvor hun har bestridt poster som blandt andet næstformand gennem en årrække. Da den tidligere formand, Jesper Hostrup Hansen, trak sig fra posten, blev Mette Whitt konstitueret, og en enig generalforsamling bakkede for nylig op om bestyrelsens konstituering ved at vælge hende til deres formand.

Det er den ny formands erklærede mål at inddrage flere medlemmer i det politiske arbejde, hvor den næste milepæl bliver at sikre et godt valg for Socialdemokratiet i Gentofte ved næste års kommunalvalg. Derfor har hun og bestyrelsen et erklæret mål om at skabe flere aktiviteter i kredsen og kommunen frem mod november 2021.